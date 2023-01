Inizia un nuovo anno ma le passioni sono ancora le stesse. A volte ben incoraggiate, altre poco soddisfatte come in questo mese di pochissime uscite. Non mancano però titoli di richiamo o possibili sorprese tra sala e piattaforme: un buon mix di generi, con titoli che hanno anche avuto una discreta esposizione e promozione. In attesa di un calendario più ricco, ecco i film novità del mese di gennaio!

M3gan (dal 4 gennaio in sala)

Si comincia con quello che, senza alcun dubbio, è il titolo di punta del mese. Prodotto dalla solita Blumhouse e diretto da Gerard Johnstone, mette in scena la storia di Gemma, inventrice di un androide creato apposta per legare con i bambini. M3gan, la creazione, verrà testata sulla nipote Cady, con conseguenze non difficili da immaginare.

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point (dal 6 gennaio su Netflix)

Scott Cooper (Hostiles, Antlers) torna alla regia e dirige un poliziesco storico, ambientato nel 1830. Ad indagare su una serie di omicidi è il detective Augustus Landor, ma la cosa più importante è il nome di un giovane cadetto che lo aiuterà nel caso: Edgar Allan Poe.

Terrore dal profondo (dal 13 gennaio sui canali Midnight Factory)

Un horror indipendente diretto da Dale Fabrigar dove un uomo, Danny, rimane intrappolato nella sua officina a seguito di una forte scossa di terremoto. Il vero problema però emergerà da sotto terra e Danny dovrà lottare per la propria vita contro una forza che non appartiene a questo mondo.

Jung_e (dal 20 gennaio su Netflix)

Esce su piattaforma il nuovo film del coreano Yeon Sang-ho, già famoso per il suo dittico zombie composto da Train to Busan e Peninsula. Stavolta si vira sulla fantascienza, ambientando il tutto in un futuro post-apocalittico e nel mezzo di una devastante guerra civile. Una ricercatrice clonerà il cervello di un capitano dell’esercito per impiantarlo in un’intelligenza artificiale.

The Plane (dal 26 gennaio in sala)

Action con protagonista Gerald Butler che interpreta il pilota di un aereo che sciaguratamente cade in una zona di guerriglia sul mare delle Filippine. Il nostro, per difendere e portare in salvo i propri passeggeri, dovrà prepararsi allo scontro, grazie anche all’aiuto di uno di loro che ha un passato come marine.

The Offering (dal 26 gennaio in sala)

Horror a tema ebraico dove una famiglia si ritroverà a dover fare i conti con un antico demone il cui unico obiettivo è distruggere le sue vittime fisicamente e psicologicamente. Tutte le fratture in essere tra di loro dovranno quindi sanarsi e superare la prova di questa forza maligna ed ultraterrena.