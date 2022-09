Dopo un’estate che ci ha portato grandi film e grandi firme, è il momento di buttarsi in un autunno che però non smetterà di darci soddisfazioni. O almeno così sembra dai diversi titoli che riempiranno il mese di settembre: numeri, in fatto di quantità, che non si vedevano da mesi per quanto riguarda il cinema di genere. Altra particolarità: nella maggior parte dei casi vedremo debutti alla regia o opere seconde, mentre solo un film è di un autore di lungo corso. Vedremo dunque se emergerà un volto nuovo da questa lista. Ecco i film del mese di settembre!

Watcher (dal 7 settembre in sala)

Maika Monroe torna, dopo It Follows, ad essere inseguita da una minaccia mortale. In questo film debutto di Chloe Okuno, però, le cose si fanno molto più terrene. Monroe qui interpreta Julia, americana che si trasferisce insieme al marito a Bucarest. Dopo poco inizia a sospettare che un uomo che abita nel palazzo di fronte la spii dalla finestra: paranoia o pericolo reale? Agli spettatori l’ardua sentenza.

Inexorable (dal 15 settembre sui canali Midnight Factory)

Fabrice Du Welz, dopo essere uscito qualche mese fa nelle sale con Adorazione, torna stavolta in streaming con un’altra opera che promette di regalarci emozioni e atmosfere malate. Marcel Bellmer è uno scrittore che, dopo il suo primo romanzo di successo, è andato in crisi. Si trasferisce con la famiglia in una villa ereditata: lì comparirà Gloria, una misteriosa ragazza pronta a sconvolgere la sua vita.

Don’t Worry Darling (dal 22 settembre in sala)

Seconda prova alla regia per l’attrice Olivia Wilde con protagonista Florence Pugh, ambienta la storia in una comunità utopica dove vanno a vivere Alice e Jack. Gli uomini lavorano, le donne si godono il lusso e i passatempi: in questo paradiso patriarcale, tuttavia, iniziano a venire fuori sconvolgenti segreti ed Alice dovrà trovare un modo per fuggire. Dopo il passaggio alla Mostra di Venezia, non resterà che attendere poco prima di vedere uno dei film che suscita più curiosità.

Dead Bride (dal 22 settembre sui canali Midnight Factory)

Un po’ di Italia questo mese con il nuovo film del regista pisano Francesco Picone, al suo secondo lungometraggio dopo Apocalisse Zero: Anger of the Dead. Un horror decisamente più classico che promette sorprese: i coniugi in crisi Alyson e Richard si trasferiscono in una nuova casa ereditata dal padre di lei. I terribili segreti conservati all’interno di essa verranno presto fuori, liberando il Male.

Smile (dal 29 settembre in sala)

Debutto alla regia per Parker Finn dove tornano i ghigni spaventosi e mortali. La protagonista è la dottoressa Rose Cotter, psicanalista che dopo aver perso una paziente in modo alquanto strano e violento inizia ad indagare su una serie di eventi simili che portano tutti alla stessa conclusione: la morte in pochi giorni. È proprio il caso di dirlo: un sorriso vi seppellirà!

Speak No Evil (dal 29 settembre sui canali Midnight Factory)

Film diretto da Christian Tafdrup dove una famiglia danese decide di andare a trovare degli amici olandesi conosciuti durante l’ultima vacanza. Il ritrovo, inizialmente positivo, si trasformerà presto in qualcosa di sinistro, con i protagonisti che dovranno cercare di mantenere la calma dinanzi al sempre più strano comportamento dei loro ospiti. Tanta tensione per una delle possibili sorprese di questo mese.

My Best Friend’s Exorcism (dal 30 settembre su Prime Video)

Chiudiamo settembre con uno dei più classici sottogeneri horror. Dopo tanta serialità televisiva, Damon Thomas debutta al lungometraggio con la storia di Abby e Gretchen, due migliori amiche la cui vita sta per essere sconvolta. Dopo una serata andata per il verso sbagliato, infatti, Gretchen inizierà a comportarsi in modo bizzarro. Non serve tanta fantasia, visto il titolo, su cosa si celi dietro tutto ciò? Riuscirà Abby a salvare l’amica dal Male?