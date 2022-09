Entriamo nel mese più adatto per l’uscita di film nocturniani! Arriva ottobre, che ci regala un menu molto interessante e da scoprire. E se l’attesa maggiore può essere riservata al terzo e ultimo capitolo dell’ultima versione di una saga leggendaria, non manca tuttavia la curiosità per tanti altri titoli: da un sci-fi action che rischia di finire tra il meglio dell’anno al debutto sullo schermo di uno dei più famosi eroi fumettistici nostrani. Gli ingredienti ci sono, dunque, e siamo qui a mostrarveli nel dettaglio: ecco i film novità del mese di ottobre!

Everything Everywhere All at Once (dal 6 ottobre in sala)

La A24 non smette di regalare grandi titoli e questo film dell’accoppiata Kwan-Scheinert (noti come Daniels) promette di finire nelle migliori classifiche di fine anno. Il multiverso come nessuno, neanche la Marvel, è riuscito a raccontare: un’immigrata cinese che si ritroverà ad essere l’unica speranza per la salvezza del mondo, in un’avventura dove troverà svariate ed alternative versioni di sé. Fidatevi, si comincia col botto!

The Innocents (dal 6 ottobre sui canali Midnight Factory)

Film finlandese diretto da Eskil Vogt e passato anche dalla selezione ufficiale di Cannes. Un Bildungsroman in cui un gruppo di ragazzini scopre di possedere dei poteri straordinari. Tra la diffidenza degli adulti e il continuo approfondimento di queste abilità, presto scopriranno che da grandi poteri possono derivare grandi problemi, con conseguenze anche tragiche.

The Hatching – La forma del male (dal 6 ottobre in sala)

Tra i titoli più curiosi del mese e una delle possibili sorprese. Siamo ancora in Finlandia: la giovane Tinja, sempre concentrata sul compiacere la madre, un giorno trova un misterioso uovo. Decide di prendersene cura e di scaldarlo, notando che esso tende anche a mutare di dimensione. Quando si schiuderà, non ci saranno più limiti all’incredibile.

Mr. Harrigan’s Phone (dal 7 ottobre su Netflix)

Tratto da un racconto breve di Stephen King, questo film diretto da John Lee Hancock mette in scena la strana amicizia tra un teenager, il Jaeden Martell dell’ultimo It, e un uomo anziano, interpretato invece dal grande Donald Sutherland. L’improvvisa scomparsa di quest’ultimo getterà nello sconforto il giovane, prima che al suo telefono giungano strani messaggi.

Sissy (dal 13 ottobre sui canali Midnight Factory)

L’orrore ai tempi dei social network. Diretto da Kane Senes e Hannah Barlow, questo film è la storia di una influencer che viene invitata all’addio al nubilato di una sua vecchia amica. Una volta giunta sul luogo della festa, i traumi del passato ritorneranno a galla: ricordi di atti di bullismo subiti che faranno scattare qualcosa di molto oscuro nella sua testa.

Halloween Ends (dal 20 ottobre in sala)

Come sapevamo già da tempo, la saga a metà tra reboot e sequel di Halloween firmata David Gordon Green giungerà al termine con questo terzo capitolo, con la resa dei conti finale tra Michael Myers e la sua vittima prediletta Laurie Strode. La speranza è quella di un finale degno della storia, dopo due film in cui si sono viste ottime cose alternate ad altre meno buone. Sarà comunque questo, sicuramente, l’ultimo capitolo per la scream queen per antonomasia, Jamie Lee Curtis. Vedremo se lo farà da trionfatrice o da vittima finale.

Dampyr (dal 28 ottobre in sala)

Siamo arrivati ad uno dei film più attesi del mese: la trasposizione cinematografica del fumetto di casa Bonelli creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. Harlan Draka, detto il Dampyr, prenderà finalmente vita attraverso il corpo dell’attore Wade Briggs. La sceneggiatura appare in effetti incentrata sulla origin story dell’eroe, mentre la regia è stata affidata al debuttante Riccardo Chemello.