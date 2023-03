I titoli più nocturniani in uscita in sala e sulle piattaforme

Il freddo è tornato, così come la difficoltà nel trovare titoli di genere. Il mese di marzo si apre infatti alla grande con un titolo che non speravamo più di vedere in sala e con un altro che attendevamo da mesi, poi tante scommesse provenienti dalla galassia dello streaming. La speranza è sempre quella di pescare qualche bella sorpresa di cui poter parlare più a lungo dello spazio di una serata. Ecco i film novità del mese di marzo!

Benedetta (dal 2 marzo in sala)

Alzi la mano chi ormai pensava che avremmo visto, in Italia e in sala, questo film di Paul Verhoeven. Ossia la storia dissacrante ed eretica di suor Benedetta Carlini, mistica toscana vissuta a cavallo tra Cinquecento e Seicento e salita agli “onori” delle cronache prima per le sue visioni, poi per la sua relazione omosessuale con una sua consorella.

Scream VI (dal 9 marzo in sala)

Torna dunque Ghostface sotto la nuova gestione del duo formato da Bettinelli-Olpin e Gillett. La saga si allontanerà da Woodsboro e si sposterà a New York, con un’altra catena di omicidi che andrà a minacciare i nuovi protagonisti, in particolare le sorelle Carpenter. Dopo l’omaggio a Wes Craven, adesso Scream sembra pronta ad una nuova fase della sua storia: riuscirà a reggere?

Deadstream (dal 17 marzo sui canali Midnight Factory)

Un mockumentary horror? Di nuovo? Sì, ma stavolta si ride. Diretto da Joseph e Vanessa Winter, mette in scena la storia di uno streamer caduto in disgrazia e che cerca disperatamente una strada per ritornare al successo di un tempo. La troverà, si fa per dire, andando in visita ad una casa infestata. Ovviamente sarà la peggiore idea che gli potesse venire in mente.

Noise (dal 17 marzo su Netflix)

Film belga diretto da Steffen Geypens, racconta la storia di un uomo che si trasferisce con la propria famiglia nella casa dove è cresciuto. Inizierà ad indagare su misteriosi accadimenti del passato, alcuni dei quali connessi al padre, e verrà a conoscenza di segreti inimmaginabili.

Virus: 32 (dal 24 marzo sui canali Midnight Factory)

Diretto da Gustavo Hernandez, regista de La Casa Muta, è uno zombie-movie apocalittico dove un gruppo di sopravvissuti dovrà fronteggiare gli attacchi di un’orda di infetti. La particolarità? Dopo ogni assalto, le creature hanno bisogno di 32 secondi per recuperare le forze. Che facciamo? Gli diamo una possibilità?

Kill Boksoon (dal 31 marzo su Netflix)

Per carità, questo mese esce anche il quarto capitolo di John Wick. Ma qualora non siate sazi di azione e violenza, potete chiudere il mese con questo film coreano, diretto da Byun Sung-hyun. Protagonista una killer professionista, che nella vita di tutti i giorni è madre single di una figlia adolescente. Ovviamente dovrà armarsi, ma il peso delle sue due vite inizierà a farsi sentire.