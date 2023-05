Siamo ormai agli sgoccioli della stagione cinematografica e gli ultimi titoli arrivano timidamente in sala. È proprio in questi casi che lo streaming giunge in soccorso, offrendo valide alternative o comunque ottime fughe di piacere nei generi che da queste parti prediligiamo. Un maggio, insomma, con ben poco da evidenziare a livello di uscite, ma a cui comunque bisogna dare una possibilità. Anche perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E a proposito di sorprese, una è sicuramente rappresentata da un’uscita in home video che in molti, senza correre il rischio di sbagliare, attendevano sul grande schermo. Quindi perché no? Ecco a voi i film novità di maggio 2023.

Do ut des (dal 4 maggio in sala)

Scritto e diretto a quattro mani da Monica Carpanese (attrice che esordì con Massaccesi e Mattei) e Dario Germani (Lettera H e Antropophagus II), è un rape and revenge che promette atmosfere intense e dalla forte componente psicologica. Un triangolo erotico e logorante che presto sfocerà nella crudezza e nella violenza senza ritorno.

Orphan: First Kill (dal 18 maggio in home video)

Come detto, una bella sorpresa vederlo arrivare in Italia solo in home video tramite Midnight Factory. Il primo capitolo diretto da Jaume Collet-Serra rimane infatti tutt’oggi un cult citato spesso anche da chi non bazzica il cinema di genere. In questo prequel, torna l’inquietante Isabelle Fuhrman, mentre alla regia arriva William Brent Bell, reduce soprattutto dal successo della diade di The Boy. Se ancora non lo avete fatto, godetevi il ritorno di Esther!

Sanctuary (dal 25 maggio in sala)

Margaret Qualley e Christopher Abbott in una lussuosa camera d’albergo danno vita ad un intricato e spietato gioco al massacro nel film diretto da Zachary Wigon. Quello che in prima battuta sembra il semplice ritrovo tra un uomo ricco e la sua dominatrice presto degenererà in qualcosa di ancora più violento, sia a livello fisico che psicologico.

Renfield (dal 25 maggio in sala)

Chris McKay dirige Nicholas Hoult e Nicolas Cage in quello che è probabilmente il titolo più atteso del mese. L’arcinoto servo Renfield diventa per la prima volta il protagonista di un adattamento che lo vede tentare con tutte le sue forze di emanciparsi dal passato e dalle angherie del suo crudele padrone, di cui speriamo sia superficiale dire il nome.

The Seed (dal 26 maggio sui canali Midnight Factory)

Qui lo scriviamo: possibile sorpresa del mese per la capacità di mixare i sottogeneri dell’horror e della fantascienza. Senza dubbio la visione di questo film di esordio al lungometraggio per Sam Walker non vi lascerà indifferenti, tra gravidanze aliene, body horror e momenti allucinatori. Il deserto, tre amiche e un piccolo, mostruoso, inatteso ospite dopo una pioggia di meteoriti. Vi abbiamo convinti?

Tin & Tina (dal 16 maggio su Netflix)

Esordio al lungometraggio anche per lo spagnolo Rubin Stein, che mette insieme i già famosi Milena Smit e Jaime Lorente in questo horror a tema sacro. Lola e Adolfo hanno da poco perso il bambino che aspettavano e decidono di adottare una coppia di gemelli albini cresciuti con un’educazione cattolica molto rigida. Ça va sans dire, quest’ultimo aspetto presenterà non pochi problemi.