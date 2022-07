I film novità di luglio 2022

I titoli da non perdere in sala e sulle piattaforme

L’estate prosegue così come l’incetta di titoli pronti per essere ammirati. In attesa di un agosto che porterà ancora più succose novità, luglio non vuole essere da meno e piazza prodotti solo all’apparenza minori ma che potrebbero rappresentare una gradita sorpresa. Certamente molte aspettative sono riversate su un film in particolare, ma come al solito l’oceano è grande e pieno di pesci (non squali o piranha) pronti a colpire. L’estate prosegue, così come il nostro appuntamento mensile: ecco i film novità del mese di luglio!

Incantation (dall’8 luglio su Netflix)

Diretto da Kevin Ko, è un mockumentary taiwanese che proverà sicuramente a ridare lustro al sottogenere appena citato. Dal trailer le premesse sembrano buone, al netto del fatto che la trama non può che essere vista e rivista: una madre dovrà proteggere la figlia da una maledizione da lei scatenata anni prima. Si spera in qualche spavento genuino e anche in un pizzico di follia, che male non fa.

The Gray Man (dal 13 luglio in sala e dal 22 su Netflix)

Dopo aver toccato l’apice con i titoli cardine dell’universo Marvel, i fratelli Russo stanno provando a reinventarsi nel cinema thriller ed action. The Gray Man è il loro secondo tentativo, stavolta mettendo al centro una storia tra spionaggio e vendetta. Il film avrà una distribuzione limitata e passerà dopo poco su Netflix, quindi bisognerà sbrigarsi per poterselo godere nella cornice che probabilmente è quella più adatta.

X – A Sexy Horror Story (dal 14 luglio in sala)

Inutile dire che l’hype di luglio è pressoché interamente rivolto al nuovo film di Ti West. Prodotto dalla A24 e distribuito da noi dalla Midnight Factory, ha già raccolto diversi consensi a giro per il mondo, sia per la cornice della storia che per la sua capacità di essere molto disturbante. Come già saprete in diversi, l’ambientazione è alla fine degli anni Settanta: una troupe che vuole girare un porno in una casa in campagna, i due anziani proprietari, un viaggio da sogno che diventa un incubo.

The Twin – L’altro volto del male (dal 21 luglio in sala)

Taneli Mustonen (già regista dell’ottimo Lake Bodom) dirige questo horror ambientato in Finlandia: una famiglia scossa dalla perdita di uno dei suoi gemelli si trasferisce nella campagna scandinava per elaborare il lutto e ritrovare la pace. Tuttavia, inizieranno ad accadere strane cose che faranno venire alla luce verità impensabili. Visto il precedente, possiamo attenderci buoni risvolti anche da questo film.

Monstrous (dal 29 luglio sui canali Midnight Factory)

L’ultimo appuntamento del mese è affidato alle mani di Chris Sivertson, che con Lucky McKee co-diresse All Cheerleaders Die. In questo horror Christina Ricci interpreta una madre che, insieme al figlio di sette anni, è fuggita dall’ex marito violento e ha deciso di andare a vivere in un posto isolato. Ovviamente da tali premesse non può che venir fuori qualcosa di mostruosamente spaventoso e quindi prendete e trematene tutti.