Cosa guardare on demand e in home video

L’estate è cominciata, ma i titoli non smettono di uscire. Film, tra l’altro, molto attesi e di grande interesse, tra lo streaming e la ritrovata sala cinematografica. Tra questi, il nuovo capitolo di una saga di successo, la seconda fatica di un regista italiano dopo il suo dirompente debutto e il ritorno di un nome altisonante che nell’horror ha scritto gran parte della sua storia. In sintesi, ce n’è per tutti i gusti, nell’attesa spasmodica di una nuova stagione cinematografica che speriamo di poterci godere appieno. Cominciamo a destarci dall’incubo e non vogliamo altro che vederlo solo sullo schermo. Ecco i film novità di luglio 2021

Trilogia di Fear Street (dal 2, 9 e 16 luglio su Netflix)

Tratta dalla serie di romanzi di R.L. Stine (quello, per intendersi, di Piccoli brividi), questa trilogia occuperà la piattaforma Netflix lungo il mese di luglio ed è diretta interamente da Leigh Janiak, ritornata al lungometraggio dopo ben 7 anni dal suo debutto con Honeymoon. Ognuno dei tre film ha innanzitutto un anno di ambientazione: in ordine 1994, 1978 e 1666.

La notte del giudizio per sempre (dal 8 luglio in sala)

Ricorderete perfettamente le regole d’ingaggio: un giorno all’anno, in America si celebra lo Sfogo, 24 ore in cui ogni crimine è concesso senza ripercussioni dal punto di vista legale. Bene, stavolta qualcosa non andrà per il verso giusto e un manipolo di uomini mascherati continuerà a terrorizzare la popolazione anche dopo il suono della sirena. Non resta altro che vedere se questa saga sarà ancora capace di regalarci contenuti, oltre ad una buona dose di azione e sangue.

Occhi blu (dal 8 luglio in sala)

Diretto da Michela Cescon (nota attrice al debutto dietro la macchina da presa), tenta di ridare lustro al noir italiano, non nascondendo di guardare anche al polar francese. Al centro della storia un rapinatore seriale imprendibile e due poliziotti che lo inseguono ossessivamente, anche se loro stessi sono tormentati dai fantasmi del passato.

A Classic Horror Story (dal 14 luglio su Netflix)

Altro titolo italiano, diretto a quattro mani da Roberto De Feo (The Nest) e Paolo Strippoli (al debutto). In una storia dai molti rimandi classici e contemporanei, un gruppo di amici si reca in vacanza nel Sud Italia, ma si trova presto a perdere la via e a dover fronteggiare un orrore antico e spaventoso. Grande attesa per un titolo che, già dai primi trailer, sembra promettere molto.

Mortal (dal 15 luglio in home video)

André Øvredal (Autopsy, Scaries Stories to Tell in the Dark) ritorna dietro la macchina da presa per questo film che mischia l’horror e la mitologia norrena. Distribuito da Midnight Factory, racconta la storia di Eric, un americano trasferitosi in Norvegia per stare lontano dalla civiltà a causa degli strani poteri che continua a manifestare. Presto però si ritroverà a dover sfuggire a chi gli dà la caccia.

Old (dal 21 luglio in sala)

Attesissimo nuovo film di M. Night Shyamalan, di ritorno dalla chiusura della trilogia iniziata con Unbreakable. Inutile dire che, già dalle prime immagini, questa sua ultima fatica promette molto dal punto di vista della tensione e dell’angoscia. Una famiglia in vacanza arriva su una spiaggia dove presto iniziano ad accadere cose assolutamente strane e spaventose. Che il vecchi M. Night abbia di nuovo fatto il colpaccio? Non resta che attendere.

Blood Red Sky (dal 23 luglio su Netflix)

Interessante co-produzione anglo-tedesca interamente ambientata su un aereo. Una donna affetta da una strana malattia si ritrova a dover fronteggiare dei terroristi in pieno dirottamento. Pur di difendere il figlio, deciderà di rivelare il proprio segreto e liberare il mostro che abita dentro di lei. Una variazione sul tema “lupo mannaro”?