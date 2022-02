I migliori titoli in streaming e in sala

Questo 2022 è appena iniziato e già si inizia ad avvertire una certa penuria di uscite. Alcune sono state rimandate a data da destinarsi, come Black Phone di Scott Derrickson o il cinefumetto sul villain Marvel Morbius. Come spesso è successo in questi ultimi tempi, non rimane altro da fare che prendere quel che passa il convento, con la possibilità di beccare qualche gustosa sorpresa. Sicuramente in questo mese risalta un film in particolare, con i fan dell’horror che saranno terrorizzati (in positivo o in negativo) all’idea di rivedere una motosega e una maschera fatta di pelle umana. Ma, come detto prima, non sono escluse le chicche inaspettate. Ecco i film novità del mese di febbraio.

The Privilege (dal 9 febbraio su Netlix)

Horror tedesco interamente ambientato in una scuola privata di elite dove un gruppo di ragazzi benestanti scopre fatti tra lo sconcertante e il sovrannaturale. Un film che dal trailer promette tensione e anche qualche spunto originale: non resta che vedere se, a differenza di altri prodotti già passati dalla piattaforma californiana, la visione varrà veramente la pena.

Viaggio nell’incubo (dal 10 febbraio sui canali Midnight Factory)

Ve lo immaginate Un tranquillo weekend di paura o Funny Games nei luoghi de Il Signore degli anelli? Bene, non dovete più immaginare e il merito è del regista neozelandese James Ashcroft, al suo primo lungometraggio. Un insegnante e la sua famiglia, durante un’escursione, vengono approcciati e aggrediti da due vagabondi. Inizialmente le motivazioni del gesto non sono chiare, ma presto emergeranno in tutta la loro gravità.

Seance – Piccoli omicidi tra amiche (dal 17 febbraio in sala)

Esordio in un lungometraggio per Simon Barrett, sceneggiatore, tra gli altri, dell’home invasion You’re Next e di Blair Witch. Un film con protagoni Suki Waterhouse che qui interpreta Camille, studentessa appena arrivata in una scuola privata per sole ragazze dopo la misteriosa scomparsa di una ragazza. Il mistero che circonda quel luogo la porterà a dover fronteggiare qualcosa di assolutamente inaspettato.

Non aprite quella porta (dal 18 febbraio su Netflix)

Ebbene sì. Che lo aveste voluto o meno, Leatherface è tornato a brandire la motosega, anche se stavolta la sua casa non sarà la sala cinematografica. Come già successo per il nuovo Halloween di David Gordon Green, questo altri non è che un vero e proprio sequel mascherato da reboot, con il ritorno della final girl Sally Hardesty, stavolta interpretata da Olwen Fouéré che rimpiazza la scomparsa Marilyn Burns, mentre il ruolo dell’altrettanto compianto Gunnar Hansen è stato preso da Mark Burnham. Prodotto e scritto da Fede Alvarez e diretto da David Blue Garcia, è sicuramente il film più atteso del mese.

Host – Chiamata mortale (dal 24 febbraio sui canali Midnight Factory)

L’onda lunga di Unfriended continua a travolgerci con continuità. Scontato, se non prevedibile, che a qualcuno venisse in mente di fare l’accoppiata lockdown-videochat orrorifica. Nello specifico, un gruppo di amici che ha la bella idea di fare una seduta spiritica su Zoom per poi pentirsene amaramente. Sì lo so, ma diamogli una possibilità senza partire prevenuti. Non succede, ma se succede…

The Spine of Night (dal 24 febbraio sui canali Midnight Factory)

Qui ci sentiamo di sbilanciarci: segnatevelo. Un fantasy d’animazione violento, folle, lisergico che potrebbe essere una delle rivelazioni dell’anno. Al centro della storia, eroi ed eroine di tempi e culture diverse che combattono contro un male antico. Non vi basta? E se vi dico che una delle doppiatrici è Lucy Lawless? Scritto e diretto dal duo formato da Philip Gelatt e Morgan Galen King, promette molto, ma molto bene.