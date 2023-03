Aprile non è solo dolce dormire, ma anche un bel vedere. Un mese, infatti, che ci regalerà diversi film che attendevamo a gran gloria, sia per la certa qualità che per la pura curiosità. Non mancheranno i grandi ritorni: due registi già molto apprezzati dal pubblico e dalla critica ci delizieranno con le loro rispettive opere, che mostrano anche un innalzamento dell’ambizione. E poi ci sarà finalmente l’horror a dominare, tra la ripartenza di una saga che è stata pietra miliare del genere e un nuovo film a tema esorcismo. Infine, il natural movie che è stato per mesi sulla bocca (e le narici) di tutti. Che dire? Siete pronti? Ecco i film novità del mese di aprile!

As Bestas (dal 13 aprile in sala)

Lo spagnolo Rodrigo Sorogoyen torna alla regia di un film che promette di essere tra i migliori dell’anno. Al centro della storia una coppia francese che decide di trasferirsi nella Spagna rurale per realizzare un agriturismo. Presto la popolazione locale inizierà a guardarli con diffidenza e a ricorrere ad atti intimidatori, in un crescendo di tensione e violenza.

L’esorcista del Papa (dal 13 aprile in sala)

Russel Crowe diventa Padre Gabriele Amorth nel nuovo film di Julius Avery, regista di Overlord e Samaritan. Liberamente tratta dai libri del più famoso esorcista del Vaticano, la pellicola ci mostrerà quest’ultimo alle prese con un caso di possessione di un ragazzo, mentre in contemporanea verranno alla luce segreti tenuti nascosti a lungo dallo Stato pontificio.

La Casa – Il Risveglio del Male (dal 20 aprile in sala)

Diretto da Lee Cronin, regista di Hole – L’abisso, con questo reboot torna il franchise di Evil Dead a dieci anni dalla pellicola di Fede Alvarez. Il demoniaco libro stavolta farà capolino nella vita di due sorelle appena riunitesi, mettendo in pericolo la loro vita e quella dei tre figli della maggiore. L’impressione è quella di un film che promette molto orrore, in linea con quello che fu il primo capitolo della saga. Attendiamo speranzosi.

Cocainorso (dal 20 aprile in sala)

Dopo un bel po’ di attesa condita da altrettanta ilarità, è arrivato il momento di gustarsi le gesta di Cocaine Bear, l’orso più strafatto d’America. Elizabeth Banks dirige un film dissacrante e con diversi momenti di ridanciana violenza, mettendo in scena un gruppo di personaggi che sarà coinvolto nel recupero di un carico di cocaina perduto e dovrà difendersi da un mammifero diventato dipendente dalla stessa polverina bianca.

Beau ha paura (dal 27 aprile in sala)

Dopo Hereditary e Midsommar, tutti aspettavano a gloria il ritorno di Ari Aster. Stavolta, però, il nostro ha deciso di buttarsi in una storia ancora più intima e allo stesso tempo folle, con Joaquin Phoenix che impersonerà, in diverse versioni, il protagonista Beau. Definito come un “surrealistico film horror che attraversa decadi”, ha tutte le premesse per essere il film della consacrazione di Aster.

V/H/S 94 (dal 28 aprile sui canali Midnight Factory)

Arriva anche da noi, tramite la Midnight Factory, il quarto capitolo della saga V/H/S. Siamo ancora una volta, ovviamente, dalle parti del found footage antologico. Oltre alla cornice, quattro storie e nuovi orrori si alterneranno su questa falsa riga, grazie alle regie di Jennifer Reeder, Chloe Okuno, Ryan Prows e dei cavalli di ritorno Simon Barrett e Timo Tjahjanto. Il team di scrittura è invece rappresentato dal regista David Bruckner (The Night House e il reboot di Hellraiser) e dal produttore Brad Miska.