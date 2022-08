I film novità di agosto. L’ultimo mese dell’estate e, quasi sicuramente, il più atteso in assoluto quest’anno. Inevitabile che sia così, visti i titoli che riempiranno questo agosto. Titoli ma soprattutto nomi: Peele, Cronenberg, Garland. Ma anche film che non possono non destare la curiosità degli appassionati. Inutile perdere tempo a commentare il fatto che tutto questo bendidio arrivi nel periodo meno redditizio per le sale cinematografiche. Godiamoci piuttosto questi ultimi giorni caldissimi con materiale altrettanto bollente, stavolta però facilmente sopportabile. Ecco i film novità del mese di agosto!

Prey (dal 5 agosto su Disney Plus)

Si parte col botto, seppur con una visione esclusivamente casalinga. Un prequel di una saga che ancora oggi fa battere i cuori degli appassionati: il predatore venuto dallo spazio è tornato, o meglio ci viene mostrato in quella che dovrebbe essere la sua prima sanguinosa missione sul pianeta Terra. Siamo nell’America del diciottesimo secolo e a trovarsi di fronte all’assassino perfetto sarà una malcapitata tribù di nativi americani. Alla regia Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane).

Nope (dall’11 agosto in sala)

Il nuovo film di Jordan Peele ha saputo mantenere finora il massimo riserbo sulla trama e sul suo sviluppo. Certo è che un autore che ci ha abituati a mischiare tematiche fortemente sociali e politiche all’interno dei suoi film di genere non perderà l’occasione per dimostrare ancora il suo talento. Prepariamoci ad essere stupiti, di nuovo.

Masquerade (dal 18 agosto sui canali Midnight Factory)

Home invasion con protagonista Bella Thorne e diretto da Shane Dax Taylor. Una giovane ragazza si ritrova a doversi difendere da un gruppo di ladri penetrati all’interno della sua abitazione per rubare delle opere d’arte d’inestimabile valore. Le cose prenderanno ovviamente una piega molto sinistra: colpi di scena assicurati per un thriller tesissimo.

Crimes of the Future (dal 24 agosto in sala)

Un film di David Cronenberg non può che essere accolto con la riverenza che si deve solamente ai maestri. Specie se il maestro in questione decide di tornare definitivamente, sia per forma che per contenuti, al cinema che lo ha reso un magnifico unicum in tutto il cinema della sua epoca. Ci attende un nuovo dramma della carne e dell’umanità, la cui deriva fisica e morale era sempre stata preannunciata dal profeta canadese.

The Feast (dal 25 agosto sui canali Midnight Factory)

Può un lauto banchetto tramutarsi in un incubo? Probabilmente, dopo aver visto questo film, avrete meno voglia di uscire a cena a casa d’altri. Diretto da Lee Haven Jones ed ambientato in Galles, mette in scena Cadi, una giovane di poche parole assunta per servire le gustose pietanze alla cena organizzata da una famiglia benestante. Se possiamo fare una scommessa, la sorpresa del mese sarà proprio The Feast.

Men (dal 25 agosto in sala)

Dopo la bellissima fantascienza che ci ha offerto, Alex Garland ha svoltato verso l’horror, già mostrato comunque nel lovecraftiano Annientamento. Con Men, si vuole invece raccontare i segni lasciati nella mente dagli abusi di una relazione tossica. Harper, la protagonista del film, decide di passare una vacanza in un piccolo villaggio inglese dopo il suicidio del marito. Ma i traumi del passato torneranno a tormentarla. Anche in questo caso, l’attesa è spasmodica.