L'horror non va mai in vacanza

Mentre potreste essere sotto un ombrellone o immersi nell’acqua salata a godervi quest’ultima parte di estate, c’è qualcuno che non va mai in vacanza: l’horror. Ebbene sì, anche agosto riserverà abbondanti sorprese agli amanti del genere, con una selezione di titoli davvero accattivante. Inutile dire che il ritorno delle sale cinematografiche ha fatto sì che diversi film attesi da tempo trovassero finalmente il loro spazio. Non si può far altro che godersi questo mese caldo, anche con le restrizioni vecchie e nuove che ancora gravano su di noi. Ecco i film novità di agosto

La casa in fondo al lago (dal 5 agosto in sala)

Nuova fatica di una coppia di registi molto cara ai nocturniani. Alexandre Bustillo e Julien Maury stavolta hanno stretto un patto con la BlumHouse per regalarci un horror subacqueo molto particolare: due giovani cacciatori di storie inquietanti decidono di immergersi in un lago dove è sepolta una casa oggetto di sinistre dicerie. Riusciranno a riemergere?

The Employer (dal 5 agosto sui canali Midnight Factory)

Un colloquio di lavoro provoca già, a cose normali, parecchia agitazione. Figurarsi se a squadrarti dall’altra parte della scrivania c’è Malcolm McDowell. In questo caso, cinque candidati chiusi in una stanza: il gioco consiste nell’uccidersi a vicenda e colui che resterà vivo avrà il posto. Diretto da Frank Merle, arriva da noi con ben otto anni di ritardo.

Lo sciame (dal 6 agosto su Netflix)

Tra tutti i titoli provenienti dallo streaming, sicuramente il più curioso. Una madre single decide di avviare un allevamento di locuste come fonte di proteine. Quando le cose sembrano non andare per il verso giusto (le bestiole non si riproducono), scopre che il sangue può essere molto utile allo scopo. Produzione francese con alla regia il debuttante Just Philippot: può essere la sorpresa del mese?

Il mostro della cripta (dal 12 agosto in sala)

Attesissimo titolo di Daniele Misischia, che torna al lungometraggio dopo The End? L’inferno fuori con una storia dell’orrore mescolata ai toni della commedia sceneggiata e prodotta dai fratelli Manetti. Il protagonista è il giovane Giò, un nerd che si rende conto che gli spaventosi avvenimenti che stanno accadendo nel suo piccolo paese hanno non poche analogie con la storia narrata in uno dei suoi fumetti preferiti.

L’uomo nel buio – Man in the Dark (dal 12 agosto in sala)

Sequel del film di successo diretto da Fede Alvarez. Stavolta dietro la macchina da presa c’è l’esordiente Rodo Sayagues, braccio destro di Alvarez sia nel primo capitolo che nel remake de La Casa. Torna ovviamente Stephen Lang nei panni della furia cieca Norman Nordstrom, ancora alle prese con un gruppo di ragazzi, buttatisi alla ricerca degli amici scomparsi. Che il predatore possa diventare la preda?

Candyman (dal 26 agosto in sala)

Aspettato come la tredicesima, ecco finalmente questa nuovo film che si pone come il sequel diretto del cult movie del 1992. Rivedremo dunque sia Tony Todd che il suo uncino grazie alla produzione di Jordan Peele e alla regia di Nia DaCosta. Che si possa parlare di un degno erede del film di Bernard Rose? Forse sì.

Infected (dal 26 agosto sui canali Midnight Factory)

In questo periodo storico, un recupero dal 2015 a tema epidemico. Un uomo pronto ad uscire di casa per andare a lavoro scopre di essere praticamente stato chiuso dentro il suo appartamento. Ha inizio un racconto collettivo nel mezzo di un misterioso disastro dove niente è chiaro ai protagonisti. Quale segreto si celerà mai dietro questi fatti?