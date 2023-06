L’estate è alle porte, i cinema stanno per chiudere e, di conseguenza, anche i titoli nocturniani cominciano a scarseggiare, se non si conta qualche titolo rilasciato su piattaforma. Questo giugno 2023 non sarà un’eccezione e quindi ci si dovrà arrabattare con ciò che offrirà il mercato. Anche se va detto che le sorprese non mancheranno di certo nel mese corrente, con l’arrivo di un titolo recente di un autore molto amato da queste parti o con un nuovo adattamento cinematografico tratto dall’opera del maestro del brivido. E ancora altre sorprese e possibili rivelazioni: ecco i film novità del mese di giugno!

The Boogeyman (dall’1 giugno in sala)

Tratto dall’omonimo racconto breve dell’antologia A volte ritornano, si sviluppa in un dramma familiare dove due giovanissime sorelle, in seguito alla morte della madre, iniziano ad avvertire una strana presenza all’interno della loro casa. Diretto da Rob Savage, conosciuto per i suoi web horror Host e Dashcam.

The Retreat (dal 10 giugno sui canali Midnight Factory)

Una gita e un pernottamento in una baita in mezzo ai boschi: cosa mai potrà andare storto? Aldilà del cliché, questa prima proposta della Midnight ha tutto per divertire, anche per la sua capacità di mischiare un minimo le carte. Renee e Valerie, una coppia prossima alle nozze, vedranno trasformare il loro weekend con gli amici in un incubo cruento ad opera di un gruppo di estremisti in mimetica.

Lux Aeterna (dal 16 giugno sui canali Midnight Factory)

Finalmente disponibile anche da noi il mediometraggio di Gaspar Noé, partorito in mezzo a Climax e Vortex. Difficile non rivedere, nelle sequenze, la componente allucinatoria del primo. Girato in forma di falso documentario, ha come protagoniste le attrici Charlotte Gainsbourg e Béatrice Dalle, impegnate nelle riprese di un film sulle streghe. Realtà e finzione potrebbero mischiarsi e confondersi, quindi attenzione.

Babysitter Must Die (dal 27 giugno sui canali Midnight Factory)

La vendetta delle tate dopo decenni di soprusi. La babysitter del titolo, ingaggiata per una sera da una famiglia benestante si ritrova a dover fare i conti con una setta di fanatici, convinti di trovare nella casa indizi sull’apocalisse. Lo state pensando anche voi, vero? Ammettetelo che non vedete l’ora di vederli colpiti a sangue!

Il morso del coniglio (dal 28 giugno su Netflix)

Un film proveniente dall’Australia sulla perdita ed i traumi non completamente superati. Sarah ha una figlia di nome Mia, che ad un certo punto inizia a comportarsi in modo strano, riportando alla luce dei ricordi che la madre aveva tanto voluto sopprimere ed instillando in lei dei dubbi davvero atroci. Quale sarà la verità dietro tutto ciò?