I migliori titoli in uscita in sala e sulle piattaforme selezionati da Nocturno

Un altro anno è passato e, nel suo epilogo, ci regala titoli di grande interesse, perfetti per concludere come si deve questo 2022. Poco in sala, è vero, anche per l’uscita di tanti blockbuster che fagociteranno tutto in termini di pubblico. E quindi il grosso del lavoro lo faranno le piattaforme, anche con film che non possono che creare grande attesa. Buon Natale, dunque, e buon Anno Nuovo da Nocturno! Ecco i film novità da guardare a dicembre 2022!

Una notte violenta e silenziosa (dall’1 dicembre in sala)

Si comincia nei cinema col ritorno alla regia di Tommy Wirkola, passato agli annali per il dittico zombie Dead Snow e oggi pronto a stupire con un film natalizio molto sui generis. David Harbour, ormai famosissimo interprete, qui è proprio Babbo Natale, impegnato a sgominare con le cattive un gruppo di soldati armati fino ai denti. Azione e divertimento sembrano dunque assicurati.

Troll (dall’1 dicembre su Netflix)

Molto atteso, questo monster movie diretto dal norvegese Roar Uthaug e ambientato proprio nel paese scandinavo. Un gruppo di eroi dovrà qui fronteggiare un troll riemerso dopo secoli dalla profondità delle montagne e dunque evitare una vera e propria apocalisse.

Bloody Calendar (dall’1 dicembre sui canali Midnight Factory)

Horror assolutamente a tema diretto dal franco-belga Patrick Ridremont, narra la storia di Eva, una ballerina divenuta paraplegica a seguito di un incidente. Un giorno la sua amica le regala un antico calendario dell’avvento che però si rivela presto tutto tranne che un innocuo strumento per festeggiare le feste. Per lei avrà inizio un incubo dove l’unica cosa che conta è rispettare le regole.

L’uomo sulla strada (dal 7 dicembre in sala)

Un thriller ricco di tensione diretto da Gianluca Mangiasciutti. Irene ha perso il padre, travolto da un pirata della strada, e da quel giorno non fa altro che cercare la verità e il responsabile. L’incontro con Michele sarà la svolta che attende da anni: il momento della resa dei conti non tarderà ad arrivare.

Nanny (dal 16 dicembre su Prime Video)

Debutto per la regista americana Nikyatu Jusu, racconta la storia di Aisha, immigrata dal Senegal negli Stati Uniti dove trova lavoro come domestica presso una facoltosa famiglia di Manhattan. Mentre attende l’arrivo del figlio, però, inizia ad avvertire una sinistra presenza che le fa visita in sogno e anche nella vita di tutti i giorni.

The Pale Blue Eye (dal 23 dicembre su Netflix)

Scott Cooper (Hostiles, Antlers) torna alla regia e dirige un poliziesco storico, ambientato nel 1830. Ad indagare su una serie di omicidi è il detective Augustus Landor, ma la cosa più importante è il nome di un giovane cadetto che lo aiuterà nel caso: Edgar Allan Poe.