Siamo ormai in prossimità delle feste natalizie e della fine di un altro anno complicato. Non c’è dunque niente di meglio che consolarsi scartando qualche regalo e questo dicembre ce ne porterà parecchi. Tra titoli attesissimi e qualche chicca da non perdere, ci prepariamo dunque a metterci al calduccio e a gustarci qualche bel titolo nocturniano. Un po’ in sala, ma soprattutto in streaming: certo, i titoli qui elencati hanno uscite parecchio ravvicinate, ma le feste ci permetteranno sicuramente di prendercela con calma. Buon Natale e buon anno nuovo a tutti: ecco i film novità da guardare a dicembre!

Dos (dal 10 dicembre su Netflix)

Si parte con questo film spagnolo, o se preferite catalano, diretto da Mar Targarona. Premesse senza dubbio stuzzicanti: un uomo e una donna si svegliano completamente nudi nello stesso letto. Buon per loro, direte giustamente voi. E invece no, perché i due hanno anche la particolarità di essere stati attaccati l’uno all’addome dell’altra. Chi sarà stato a far loro questo? E perché?

Diabolik (dal 16 dicembre in sala)

Sicuramente uno dei più attesi del mese, anzi uno dei più attesi da un anno e più a questa parte. I Manetti Bros hanno puntato alto, riportando sul grande schermo personaggi iconici come Diabolik, Eva Kant e l’ispettore Ginko. Riusciranno i vari Marinelli, Leone e Mastandrea ad essere all’altezza della leggenda fumettistica? E cosa sono riusciti a realizzare i due fratelli registi, col ricordo ancora rivolto alla versione di un maestro come Mario Bava?

Baby (dal 16 dicembre sui canali Midnight Factory)

Prima chicca e primo regalo natalizio offerto dalla Midnight. Altro film spagnolo, stavolta diretto Juanma Bajo Ulloa: un titolo capace di impressionare chiunque si arrischi nella visione. Una ragazza tossicodipendente dà alla luce, da sola, un bambino. Resasi presto conto di non poter provvedere a lui, decide di affidarlo ad un’inquietante donna che lavora nel commercio dei bambini. Si pentirà presto della sua scelta e farà di tutto per riprendersi suo figlio.

Red Screening (dal 16 dicembre sui canali Midnight Factory)

Ci spostiamo in Uruguay per uno slasher all’insegna del disimpegno. Siamo in un cinema durante una notte tempestosa: un killer incappucciato e armato di coltello entra e inizia a massacrare gli spettatori. Come si suol dire, il cacio sui maccheroni, no?

Demonic (dal 16 dicembre sui canali Midnight Factory)

Neil Blomkamp è tornato. Il regista di perle sci-fi come District 9, Elysium e Chappie ha stavolta deciso di fare un bel miscuglio con il suo genere prediletto e l’horror. Girato in segreto durante la pandemia, racconta la storia di una giovane donna, Carly, che ha una particolare capacità: quella di evocare demoni. Un potere che ha origine nel rapporto travagliato con la madre Angela e che, in occasione di un loro nuovo incontro, è pronto a scatenarsi di nuovo.

House of Gucci (dal 16 dicembre in sala)

L’omicidio di Maurizio Gucci tramite la sapiente regia di Ridley Scott. Un fatto di cronaca nera che sconvolse tutto il nostro Paese oggi rivive attraverso un cast d’eccezione e una produzione altrettanto importante. Sappiamo quali furono gli sviluppi della vicenda, ma contiamo comunque di assistere ad un thriller capace di regalare tensione.

Let it Snow (dal 24 dicembre sui canali Midnight Factory)

Non si poteva che chiudere con un titolo a tema invernale-natalizio. Per la precisione un film che promette tensione, con una giovane snowboarder che, separatasi dal fidanzato per andare a sciare su una pista ristretta, si ritrova a dover fronteggiare il freddo ma soprattutto un misterioso uomo in motoslitta che sembra proprio averla puntata.