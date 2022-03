I titoli da non perdere, in streaming e in sala

Nuovi orrori filmici in arrivo questo mese, mentre altri fin troppo reali invadono la nostra quotidianità. Dopo due anni estremamente difficili, anche per il settore di nostra competenza, meglio continuare a trovare consolazione in queste belle e sane evasioni. Marzo ci porta dunque uscite di rilievo, alcune molto attese, in un’offerta che comprende l’horror, il thriller e la fantascienza, senza dimenticare la recente distribuzione dell’ultima fatica di Dario Argento, Occhiali Neri, arrivata a sorpresa nel corso del mese ormai passato. Ecco a voi i film inediti del mese di marzo.

La casa dell’orrore (dal 10 marzo sui canali Midnight Factory)



È del 2015 la prima novità di questo mese: film diretto da Ted Geoghegan e con protagonista Barbara Crampton. Paul e Anne hanno perso da poco loro figlio in un incidente d’auto e si sono trasferiti in una nuova casa per cercare di ricominciare. All’interno di questa abitazione, però, qualcosa di sovrannaturale è pronto a risvegliarsi. Un mix sapiente di influenze horror contemporanee e più datate che promette di tenere lo spettatore incollato.

Moonfall (dal 17 marzo in sala)



In epoca di grandi disastri non poteva non mancare il ritorno di Roland Emmerich. Stavolta, ad attentare alla razza umana è proprio la Luna, distaccatasi dalla sua orbita ed in rotta di collisione con la Terra. Ci sono dunque tutti gli ingredienti classici del regista di Indipendence Day e The Day After Tomorrow, per una messa in scena che più pachidermica non si può. Così è, se vi piace.

Motherly – Istinto primordiale (dal 17 marzo sui canali Midnight Factory)



Tra psycho-thriller e home invasion questo film diretto da Craig David Wallace (già famoso per la serie Slasher). Kate vive con la figlia Beth in una fattoria isolata: presto inizia a sospettare che qualcosa o qualcuno si aggiri per la loro proprietà e che attenti alla loro vita. La donna sarà dunque disposta a tutto pur di proteggere la sua bambina.

Acque profonde (dal 18 marzo su Amazon Prime Video)



Dopo vent’anni da Unfaithful, torna dietro la macchina da presa Adrian Lyne con questo thriller erotico che vede protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas. Tratto dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, racconta la storia di Vic e Melinda, coppia che da affiatata inizia a sgretolarsi sotto il peso di sospetti, gelosie e tradimenti. Senza dubbio, uno dei titoli più attesi del mese.

Killerobots (dal 24 marzo sui canali Midnight Factory)



Un intrigante sci-fi d’azione che non può non riportare alla mente il tanto discusso Chappie di Neil Blomkamp. Diretto da Mark Toia, è ambientato in Sudamerica, dove quattro prototipi di robot d’assalto vengono mandati nel cuore di una giungla tropicale dove avviene la produzione della droga da parte del narcotraffico.

Lamb (dal 31 marzo in sala)



Attesissimo e finalmente nelle nostre sale il film diretto da Valdimar Johansson con protagonista Noomi Rapace. Ambientato in Islanda, è la storia di Maria ed Ingvar, una coppia senza figli che scopre uno strano neonato nella propria fattoria. Presto, però, questa inattesa svolta positiva della loro vita porterà ad inquietanti risvolti. Un folk horror che promette di rimanere a lungo nella nostra memoria.

Morbius (dal 31 marzo in sala)



Dopo Venom, la Marvel ha deciso di continuare a sviluppare l’universo dei propri villain. Stavolta tocca a Morbius, antagonista di Spiderman e di Blade. Cercando di guarirsi da una rara malattia ematica, l’omonimo dottore sviluppa effetti collaterali che lo portano a trasformarsi in uno spaventoso mostro assetato di sangue. Vedremo se questo esperimento horror avrà successo, anche grazie alla regia di Daniel Espinosa (Safe House, Life).