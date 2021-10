Siamo giunti al mese più horror dell’anno e le uscite non potevano che andare in quella direzione. Come vedrete, l’attesa sarà sicuramente concentrata su un film in particolare, ma è anche vero che, per questo ottobre di temperature più basse e di abiti più lunghi, l’offerta è quantomai completa: classici, alternativi, indipendenti, nomi altisonanti ed esordienti. In attesa della notte delle streghe, oltre ai soliti sacrosanti rewatch, ci si potrà sbizzarrire con qualche inedito. Ecco i film in uscita a ottobre

C’è qualcuno in casa tua (dal 6 ottobre su Netflix)

Qualcuno sente in lontananza un vago sentore di Scream? Sarà che il classico di Wes Craven compie in questi giorni 25 anni; sarà che l’horror postmoderno, con teenager protagonisti e un’ironia tipicamente anni ‘90, esercita ancora un discreto fascino, e quindi ecco questo film diretto da Patrick Brice (famoso per i due Creep e per Corporate Animals) in cui un gruppo di liceali viene fatto a fette da un serial killer che indossa sempre una maschera che richiama il volto della sua vittima. Ammettetelo, lo volete vedere.

La scuola cattolica (dal 7 ottobre in sala)

Freschi freschi dall’ultimo dossier di Nocturno, interamente dedicato alle “Belve al cinema”, manco a farlo apposta ecco che esce l’ultima fatica di Stefano Mordini (Pericle il nero, Il testimone invisibile), incentrata sui terribili fatti del Circeo avvenuti nel 1975 ad opera del trio Izzo-Guido-Ghira. La speranza è quella di vedere un film capace di raccontare quella vicenda in tutti i suoi elementi più complessi.

The Trip (dal 15 ottobre su Netflix)

Torna dietro la macchina da presa anche il norvegese Tommy Wirkola, che tutti ricordiamo per i due Red Snow. Anche stavolta horror e commedia si intrecciano nel mostrare la vicenda di una coppia ormai alle soglie del precipizio. Lui regista, lei attrice, partono per una vacanza da trascorrere in una baita in un piccolo paesino: entrambi hanno piani molto crudeli in mente, ma dovranno invece fare i conti con fattori esterni altrettanto terribili.

Halloween Kills (dal 21 ottobre in sala)

Secondo capitolo di questa nuova versione del classico di John Carpenter, reduce anche da un’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha però ricevuto critiche in larga parte negative. Ci eravamo lasciati con Michael Myers avvolto dalle fiamme: può essere stato mai la fine dell’incubo per Laurie Strode? Ma manco per sogno. L’uomo nero è pronto per un altro massacro, ma i suoi “sopravvissuti” si faranno trovare pronti?

Outback (dal 22 ottobre sui canali streaming di Midnight Factory)

Pronti per un corso di sopravvivenza? Questo film diretto da Mike Green potrebbe fare al caso vostro. Una coppia in crisi si perde nel deserto australiano e deve lottare strenuamente contro il caldo, la fame, la sete e la fauna del luogo. Sarà la fine o l’inizio di una nuova vita per loro? Certo, ogni tanto provare la terapia di coppia, invece che fare i viaggi più improbabili…

Antlers (dal 28 ottobre in sala)

Scott Cooper, uno che ha il western nel cuore (si pensi a Il fuoco della vendetta e ad Hostiles) ma che stavolta ha deciso di buttarsi sull’horror. E lo fa con un film che potrebbe rivelarsi la sorpresa del mese: un’insegnante inizia ad interessarsi a Lucas, un suo studente molto timido ed introverso, e scopre che nasconde un terribile segreto che può mettere in pericolo l’intera comunità.