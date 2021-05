E la chiamano estate…quest’estate con le sale aperte e tanti importanti titoli per gli amanti dell’horror e del genere. Non si poteva certo chiedere di meglio in questo primo mese pieno di programmazioni: saghe di successo che sfornano l’ultimo capitolo, il secondo atto di un film che ha raccolto solo recensioni positive e tante altre novità, sempre tra sala e streaming, per godersi appieno un giugno all’insegna della suspense. Si ricomincia, dunque, e speriamo di non fermarci mai più. Ecco i film in uscita a giugno, selezionati da Noturno

The Conjuring – Per ordine del diavolo (dal 3 giugno in sala)

Il capostipite dell’omonimo universo torna col suo terzo capitolo, stavolta però orfano di quel James Wan che ne aveva decretato il successo. Subentra Michael Chaves, già dietro la macchina da presa ne La Llorona, uno degli spin-off meno riusciti del Conjuring Universe. Tornano, ovviamente, Ed e Lorraine Warren, di nuovo a Londra per indagare sul caso di Bill Ramsey, un uomo sospettato di essere posseduto dal demone di un lupo mannaro. Incrociamo le dita!

Chaos Walking (dall’8 giugno su Prime Video)

Distopia cinematografica con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley, che in questo film sono due involontari compagni di viaggio su un pianeta dove i pensieri di ognuno possono essere sentiti. Dopo l’orripilante Cosmic Sin, si spera che stavolta Prime Video abbia in serbo un prodotto valido e ben diretto. Dietro la macchina da presa c’è Doug Liman, producer e director con grandissima esperienza nel cinema d’azione.

Awake (dal 9 giugno su Netflix)

Un horror da tempi di pandemia. Un evento globale priva del sonno l’intera popolazione: Jill, un ex soldatessa crede che una possibile cura possa essere trovata in sua figlia, ma dovrà difenderla da chi non ha buone intenzioni. Unico titolo Netflix di questo mese, diretto dal canadese Mark Raso.

Run (dal 10 giugno in sala)

Thriller tra quattro mura con protagonista una diva dell’horror americano contemporaneo come Sarah Paulson, che qui interpreta Diane, madre fin troppo accuditiva della figlia disabile Chloe. In un crescendo di tensione i segreti della donna verranno fuori: non mancheranno certo i colpi di scena. Regia di Aneesh Chaganty, alla sua seconda fatica dopo il mistery Searching.

Spiral – L’eredità di Saw (dal 16 giugno in sala)

Torna anche Jigsaw con questo nuovo film indipendente dalla saga principale e che dovrebbe inoltre aprire ad una nuova. Ritorna anche Darren Lynn Bousman, già regista del secondo, del terzo e del sesto capitolo. Si aggiungono due volti noti come Samuel L. Jackson e Chris Rock in una storia che è ambientata diversi anni dopo i fatti ben noti. Qualcuno sta compiendo degli omicidi ispirandosi alle gesta di John Kramer e due detective iniziano ad indagare: l’incubo avrà di nuovo inizio, fino alla fine del gioco. Un’occasione (l’ennesima) per provare a ridare forza ad una saga distrutta dai troppi sequel.

A Quiet Place II (dal 24 giugno in sala)

Attesissimo sequel di un film di grande successo. Rimasto mesi e mesi ad attendere il via libera per la sala, questo secondo capitolo porta sempre la firma di John Krasinski. Niente è cambiato nel mondo in cui la famiglia Abbot cerca di sopravvivere. Le creature che captano qualsiasi tipo di suono sono ancora a giro fameliche, ma non sono l’unico pericolo da cui tenersi alla lontana.

Voyagers (dal 24 giugno in sala)

Ultima fatica di Neil Burger, che stavolta si butta sul sci-fi distopico. Un gruppo di giovanissimi di ambo i sessi viene inviato nello spazio per ripopolare un nuovo pianeta. All’inizio della missione, l’unico adulto che li accompagna viene ucciso e loro si ritroveranno da soli a doversi autogestire. Impossibile non trovare delle affinità con Il signore delle mosche, si spera che qualità e contenuti si avvicinino un minimo a tale titolo.