I titoli più nocturniani, in uscita in sala e sulle piattaforme

L’estate e il caldo sono alle porte. Di solito questo è un periodo di magra per le uscite in sala e invece, proprio in questo mese, il cinema di genere viene distribuito in abbondanza, con l’immancabile partecipazione dello streaming. Giugno ci regala firme già note al pubblico e anche diversi prodotti promettenti. Un mese dunque che, nonostante le alte temperature, ci farà gelare il sangue con film che attendiamo a gloria. Ecco le novità del mese di giugno!

L’angelo dei muri (dal 6 giugno in sala)

Ad otto anni di distanza da Oltre il guado, torna Lorenzo Bianchini con una produzione forse meno improntata al genere ma che, al suo interno, sintetizza tutta la sua carriera da regista. È la storia di Pietro, un anziano costretto ad abbandonare il suo vecchio appartamento a causa di uno sfratto. L’uomo però non accetterà ciò e deciderà di nascondersi all’interno di un muro della casa. I problemi veri cominceranno con l’arrivo dei nuovi inquilini…

The Other Side (dal 9 giugno in sala)

Horror svedese diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander. Nel più classico degli intrecci, Shirin va ad abitare insieme al suo compagno e al figlio di lui. Il bimbo comincia a comportarsi in modo strano e parla di un amico immaginario che vive con lui nella casa. Lo so, ma stiamo a vedere prima di giudicare.

La Abuela (dal 16 giugno sui canali Midnight Factory)

Stavolta è il turno di Paco Plaza e del suo ultimo lavoro, anticipato da un trailer molto promettente. Susana, una modella che lavora a Parigi, è costretta a tornare in Spagna per prendersi cura dell’anziana nonna in attesa di trovare qualcuno che se ne occupi. La convivenza con la donna, fortemente compromessa nella salute a seguito di un ictus, comincia piano piano a celare risvolti inquietanti.

Spiderhead (dal 17 giugno su Netflix)

Diretto da Joseph Kosinski, che quest’anno fa doppietta ravvicinata con Maverick, è un thriller distopico con protagonisti Chris Hemsworth e Miles Teller. Come Alex di Arancia Meccanica, alcuni detenuti decidono di aderire ad un programma sperimentale per l’inibizione degli impulsi violenti. Il siero che sarà loro somministrato non farà tuttavia un lavoro ineccepibile…

Black Phone (dal 23 giugno in sala)

Rimandato per mesi e mesi, ecco finalmente in uscita il nuovo film di Scott Derrickson, che per l’occasione riforma la coppia vincente di Sinister con Ethan Hawke. Il giovane Finney viene rapito da un inquietante individuo che si scopre presto essere un killer di ragazzini. L’unica via di salvezza per lui è un telefono, all’apparenza guasto, che però comincia incredibilmente a squillare.

Studio 666 (dal 23 giugno in sala)

Non c’è miglior modo di conciliare due grandi passioni (la musica rock e il cinema di genere) che con un film horror con protagonisti i Foo Fighters. Diretto da BJ McDonnell, mostra Dave Grohl e compagni nel ruolo di loro stessi: la band decide di andare a registrare il suo decimo album in una villa infestata. Ovviamente il registro è votato al comedy, ma il film è anche un occasione per rivedere il compianto Taylor Hawkins, batterista del gruppo scomparso tragicamente lo scorso 25 marzo.

Slaxx (dal 30 giugno sui canali Midnight Factory)

Ironico anche l’ultimo film di questo mese, diretto dal canadese Elza Kephart. Un gruppo di giovani impiegati in un grande magazzino alle prese con un nuovo modello di jeans che però nasconde una singolare caratteristica: ha vita propria e uccide la gente. Un film dunque che, nella sua umiltà, promette risate e sguaiatezza. Ci vuole anche questo, oggigiorno.