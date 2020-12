Ci si affaccia dunque al nuovo anno con le solite, brutte, certezze. Il ritorno in sala non è ancora minimamente contemplato e speriamo che, ormai, manchi poco al via libera, senza dover aspettare, come per l’anno appena trascorso, la stagione estiva. Nel frattempo bisogna giocoforza continuare a setacciare all’interno delle piattaforme streaming e dell’home video. Si potrà iniziare l’anno col piede giusto, grazie anche ad una serie di uscite molto accattivanti, specialmente per quanto riguarda le tre targate Midnight Factory, che ha ormai definitivamente reso operativo il suo canale su Prime Video (piccolo promemoria: primi 14 giorni gratuiti, poi € 4,99 al mese). Caro 2021, portaci buone notizie! Ecco i film in uscita a gennaio 2021

1 BR – Benvenuti nell’incubo (dal 4/01 su Midnight Factory Prime Video Channels)

Primo rilascio del 2021 in casa Midnight che, già da gennaio, sarà molto generosa di novità ed imperdibili ristampe. Si comincia con questo horror “condominiale” in cui Sarah, la protagonista, si trasferisce nell’appartamento dei suoi sogni. C’è solo un problema: nel palazzo non sono ammessi animali e la ragazza, invece, aggira quest’unica regola portando con sé il suo amato gatto. Le conseguenze di tale scelta saranno, ovviamente, terribili.

La stanza (dal 4/01 su Prime Video)

Thriller con tinte horror italiano, anche qui l’abitazione la fa da padrone. Diretto da Stefano Lodovichi (In fondo al bosco), racconta la storia di Stella e del suo compagno Sandro. La loro relazione, già complicata, verrà ulteriormente scalfita dall’ingresso in scena di Giulio, un uomo enigmatico che porterà con sé molte rivelazioni inattese.

Funhouse (dall’11/01 su Midnight Factory Prime Video Channels)

Un po’ discendente del torture porn degli anni Duemila, un po’ sulla falsariga dei vari Escape Room e The Hunt, mette in scena uno show trasmesso in streaming dove celebrità in declino della tv e dei social partecipano ad un gioco mortale. Obiettivo, dunque, oltre alla sopravvivenza, anche riottenere le attenzioni del pubblico nel modo più pericoloso. Un film che, con il sangue e le interiora, vuole raccontare il declino morale dello show business e di chi ne fa parte.

The Dare – Obbligo o verità (dal 13/01 in home video)

Altro giro, altro torture porn. Stavolta abbiamo un nerboruto e mascherato aguzzino che costringe tre sue vittime a torturarsi davanti ai suoi occhi. Inizieranno una corsa contro il tempo per riuscire a liberarsi e scampare alla più crudele delle fini. Debutto al lungometraggio dell’attore e produttore inglese Giles Anderson, può essere una piacevole sorpresa, aldilà della trama non molto originale.

Outside the Wire (dal 15/01 su Netflix)

Film a metà tra action e fantascienza. Protagonista è Leo (Anthony Mackie), ufficiale metà umano e metà androide (come se Robocop si fosse arruolato nell’esercito) che viene inviato in missione, insieme ad un pilota di droni, per trovare un dispositivo nucleare che potrebbe causare un’apocalisse. Se interessano, questo film promette sicuramente esplosioni e botte da orbi.

The Wretched – La madre oscura (dal 18/01 su Midnight Factory Prime Video Channels)

Titolo molto promettente che conclude questo mese di novità firmate Midnight. Un ragazzino, alle prese con il divorzio dei genitori, scopre che nella casa accanto, reincarnata nel corpo della vicina, si nasconderebbe una strega millenaria . Grande attesa, dunque, per questo horror dei fratelli Pierce, protagonista anche dell’ultimo numero di Nocturno.

Perfect (dal 20/01 in home video)

Debutto alla regia per Eddie Alcazar, ritenuto uno tra i volti giovani da tenere più d’occhio in futuro. In questo thriller fantascientifico si racconta la storia di Garrett, giovane problematico e turbolento che viene mandato in una particolare clinica dove si sperimentano cure capaci di modificare aspetto e mente dei pazienti. Questa terapia correttiva ha però, inevitabilmente, anche qualche antipatico effetto collaterale.