I film in uscita a dicembre

Tutti pronti per il consueto incontro notturno col barbuto e panciuto vecchietto di rosso vestito e dal capiente saccone straripante di regali? In attesa di sapere se siamo stati bravi bambini, oppure se le nostre marachelle ci sono costate un bel tocco di fumante carbone – a no, come non detto, quella è la befana! –, non resta che abbandonarci allo sbrilluccicante bagliore dello schermo, riempiendo bene bene i nostri famelici occhietti cinefili con alcune delle più attese e gradite uscite cinematografiche di questo torrenziale mese di dicembre. Almeno fin quando non saremo troppo brilli di spumante e satolli di pandori e panettoni da non poterci più schiodare dalla poltrona di casa. Ma anche in questo caso non serve disperarsi, poiché Netrflix e soci saranno certamente ben felici di venire in nostro soccorso! Ecco i film in uscita al cinema nel mese di dicembre:

1 Cena con delitto– Knives Out

Cosa può esserci di meglio di un buon racconto giallo? Magari targato Agatha Christie o Sir Arthur Conan Doyle? Per tutto coloro cresciuti a pane e Miss Marple o a cereali ed Hercule Poirot, il brivido del who done it è sempre vivo sulla pellaccia, pronto ad esplodere non appena un misterioso e cervellotico delitto viene commesso in una delle tante magioni piene zeppe di Piccoli Indiani, mentre tutti si affannano a capire chi cacchio abbia ucciso chi e, soprattutto, come e perché. Lo stesso mucchio di sporche domande a cui il fascinoso detective Daniel Craig si trova a dover rispondere durante la sua lunga indagine per far luce sul misterioso accoppamento di un attempato romanziere, muovendosi in un vero e proprio ginepraio di loschi familiari in cui fanno capolino pezzi da novanta come Chris Evans, Michael Shannon, Christopher Plummer, Toni Collette, lady halloween Jamie Lee Curtis e, udite udite, persino Frank Oz. Poggiando su queste solidissime basi, tenute assieme dal calcestruzzo registico di un solido timoniere come Rian Jonson, non c’è alcun dubbio che Cena con delitto – Knives Out si candida ad essere una delle sorprese più attese e gradite di questo mese natalizio che, a partire dal 5 dicembre, si apre all’insegna del mistery più classico e succulento, con tanto di pipa, cardigan, lente di ingrandimento e l’elementare Watson a farci compagnia.

2. L’Immortale

Dopo il ferino e ultrapompato mutante Wolverine, ora anche la camorra napoletana ha finalmente il proprio, e che immortale! Dato tristemente per accoppato (o forse no?) dal fatale colpo di pistola di Genny nell’intenso finale della terza stagione di Gomorra, Ciro di Marzio alias Marco D’Amore torna magistralmente a vivere sul grande schermo in un interessantissimo – e, almeno per il panorama italiano, inusuale – progetto crossmediale tra piccolo e grande schermo. Uno spin-off che è allo stesso tempo uno stand alone dedicato ad uno degli anti eroi più amati del panorama televisivo tricolore. Concepito dallo stesso D’Amore come anello di congiunzione fra la quarta e la quinta stagione della crime serie all’ombra del Vesuvio, L’Immortale rappresenta il flusso di coscienza di un uomo intento a bussare alle porte dell’Aldilà e che, nel frattempo, ritorna con la mente alle proprie origini, quando il corpicino urlante di un indifeso neonato si ergeva solitario nel mezzo di una palazzina distrutta dal terribile terremoto dell’Irpinia di inizio anni ’80. Un evento miracoloso da cui parte la genesi di un futuro leader, pronto a conquistarsi la vita con i pugni e con i denti, tra sudore, fatica e, perché no, anche qualche sana goccia di sangue. Pronto al suo meritato battesimo di celluloide a partire dal 5 dicembre – dopo alcune ottime prove al timone della serie madre – D’Amore si mostra spietato e implacabile tanto davanti quanto dietro la macchina da presa, uno scugnizzo della Settima Arte da prendere opportunamente sul serio.

3. Black Christams – Un natale rosso sangue

Non c’è pace tra gli ulivi, e nemmeno sotto al vischio! Più di tredici lunghi anni son passati da quando, nel lontano e nefasto 2006, Glen Morgan e la sua malandata combriccola decisero di sfregiare quel sommo capolavoro che fu Black Christmas, gioiellino proto slasher all’ombra dell’abete rigorosamente seventies maldestramente rispolverato con ben poco amore e cognizione agli albori del nuovo millennio. Sta di fatto che, per qualche arcano motivo sepolto negli abissi lovecraftiani dello spazio e del tempo, zio Jason Blum ha mal pensato di infierire ulteriormente sul già martoriato cadavere cinematografico di Bob Clark, affidando a tal Sophia Takal il compito di partorire una terza versione dell’ormai iconico psycho thriller incentrato sulle disavventure natalizie di un gruppetto di allegre collegiali, costrette a vedersela con un misterioso killer intenzionato ad affettarle ben bene come un buon trancio di panettone durante il loro solitario soggiorno vacanziero. Di riffa o di raffa, anche questo ennesimo Black Christams – Un natale rosso sangue casca sempre sul già noto e sul già visto, sbattendo in faccia all’obiettivo una nutrita dose di virginale carne fresca – rigorosamente multietnica – e qualche blando jump scare a condire il tutto. Se non avete di meglio da fare il 12 dicembre, fate pure un salto al cinema. Altrimenti fate un’opera di bene e abbeverativi dall’unico e originale nettare classe ’74!

4. Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Ogni volta che un nuovo capitolo della celebre Lucas saga torna a far capolino sul grande schermo, pare proprio di trovarsi dinnanzi a un’apparizione mariana. Tutti l’attendono con speranza e trepidazione, pochi ne conoscono la segreta essenza ma tutti, in un modo o nell’altro, pregano che sia indimenticabile. Così è stato, così è destinato ad essere nei secoli dei secoli e così è oggi, in occasione dell’uscita di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, nono appuntamento con le avventure della galassia lontana lontana che stavolta vede nuovamente alla guida della baracca quel gran volpone di J. Ambrams, già passato dall’altro lato della forza nel 2015 con l’episodio IV, dopo aver pasteggiato allegramente nelle trincee nemiche di Star Trek. Confermata come la battuta finale dell’ormai consolidata “trilogia sequel”, la pellicola targata Lucasfilm e Bad Robot Productions vedrà i sopravvissuti della Resistenza darsele di santa ragione con i cattivoni del Primo Ordine, mentre Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac, coadiuvati dal sempreverde Mark “Skywalker” Hamill dovranno affrontare millanta e più avventure al vibrante suono di spade laser ed esplosioni assortite. Infarcito come un tacchino con ogni possibile ammennicolo tecnologico ad oggi disponibile sul mercato (dall’IMAX al 3D), Star Wars: Episodio IX si prepara ad incassare la sua consueta dose di baiocchi al botteghino, spingendoci tutti i massa dal 12 dicembre a consumare la nostra religiosa scorpacciata di avventure spaziali, così come i nostri padri e i nostri nonni prima di noi.

5. Jumaji: The Next Level

Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova! Una lezione che il buon James Kasdan dimostra di aver imparato alla perfezione, soprattutto dopo l’ottimo successo di critica e pubblico portato a casa con Jumanji – Benvenuti nella giungla, tentativo decisamente riuscito di attualizzare all’era videoludica e smanettona il famoso racconto per ragazzi di Chris Van Allsburg, già portato sullo schermo nel 1997 da Joe Johnston. Ma se con la versione del 2017 l’intento era semplicemente quello di creare un simpatico sequel in sapore di remake della celeberrima pellicola con protagonista Robin Williams, Jumaji: The Next Level dimostra di voler ormai prendere una direzione tutta sua rispetto alla carta stampata, riproponendoci il massiccio fisico di Dwayne Johnson, l’irresistibile verve comica di Jack Black e il figurino niente male di Karen Gillian all’interno di una nuova missione a rotta di collo nei meandri del famoso (video)gioco giunglesco, con l’intento di salvare l’amico Alex Wolff dalle grinfie di una realtà virtuale sempre più insidiosa e divertente. Chiamando all’appello tocchi di bravura del calibro di Danny Glover e Danny De Vito, il fantastico e avventuroso regno di Jumanji torna a brillare sul grande schermo a partire a partire dal 26 dicembre, pronto a farci ben digerire le baldorie culinarie dell’abbondante abbuffata natalizia.