I film horror da vedere a maggio

Nonostante le temperature finora alquanto frescoline non abbiano ancora pienamente convinto la primavera a cacciar fuori il musino dalla sua tana, gli avidi e mai sazi palati nocturniani si apprestano a compiere una ricca e variegata scorpacciata filmica di brividi forti, più che mai necessari a difendersi dall’afoso caldo estivo in agguato dietro l’angolo. E così il mese di maggio si prepara a regalarci alcune succosissime uscite cinematografiche che chi bazzica allegramente dalle nostre parti non potrà certamente perdersi. Ecco la nostra lista dei film horror da vedere, in uscita nel mese di maggio.

1. Pet Sematary

Si comincia in pompa magna giovedì 9 maggio con nientepopodimeno che Pet Sematary, la nuovissima attesissima e chiacchieratissima trasposizione del cultissimo kinghinao datato 1983, a sua volta abbondantemente ispirato al racconto The Monkey’s Paw di William W. Jacobs e già approdato sul grande schermo nel 1987 grazie all’altrettanto cultissima versione firmata da Mary Lambert. Nonostante, di riffa e di raffa, il succo rimanga più o meno lo stesso anche stavolta, con il celeberrimo magico camposanto capace di riportare in vita uomini e animali con esiti non certo piacevoli, il restyling concepito da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer promette gradite sorpresucce sul versante della truculenza e della suspense, confermando le già ottime promesse generate dal folgorante Starry Eyes. Uomo avvisato, mezzo salvato…

2. Ted Bundy – Fascino criminale

In uscita prevista sempre per il 9 maggio, Ted Bundy – Fascino criminale porta sul grande schermo la storia di uno dei serial killer più spietati di sempre. Nel film di Joe Berlinger – già autore della serie Netflix Conversazioni con un killer: Il caso Bundy – l’immagine dell’ex divo della Disney (Zac Efron), e quella del serial killer più pop della storia della cronaca nera si sovrapporranno. Seppur non si può parlare di film horror, le vicende reali a cui Berlinger si ispira sono più brutali e raccapriccianti di qualsiasi film d’exploitation e la pungente atmosfera di malsana inquietudine non risparmia anche gli spettatori che conoscono bene le vicende.

3. John Wick 3

Se tuttavia i vostri stomaci non fossero ancora pronti a sorbirsi in contemporanea baby zombie e il faccione stranito di Zac Efron negli improbabili panni di un serial killer in erba, allora la scelta più indicata, anche se non si tratta di horror, sarebbe quella di pazientare una settimana, almeno fino a giovedì 16 maggio, quando un cazzutissimo e vendicativo Keanu Reeves tornerà a darle e a prenderle di santa ragione in John Wick 3, forte di una taglia di ben 14 milioni di dollari a penzolargli allegramente sul crapone e un esercito di assassini mercenari pronti a battere cassa ai danni della sua robusta pellaccia.

4. Unfriended: Dark Web

Divertimento che, speriamo vivamente, si tramuti in qualche sana dose di cardiopalma al cospetto di Unfriended: Dark Web, in sala dal 16 maggio. Un horror che si pone come sequel di Unfriended, interessante esperimento di screenlife movie inaugurato da Levan Gabriadze nel 2014 con la stuzzicante idea di un’oscura vendetta ultramondana perpetrata a suon di chat, (dis)like e post fantasma in quel di Facebook, il tutto attraverso l’estetica di una ben poco allegra chiacchierata di gruppo via Skype con tanto di morte assortita. Con la meritata promozione dello sceneggiatore Stephen Susco dietro alla macchina da presa, dopo la grande prova di penna dimostrata con la saga di The Grudge, stavolta la componente sovrannaturale passa il testimone a un orrore molto più concreto, che vede le oscure viscere della rete quale dimora di pericolosi segreti, il tutto visto e raccontato unicamente sullo schermo di un MacBook.

5. L’angelo del male – Brightburn

Ma ora basta cianciare; parliamo di cose serie! Avete presente la storiella ormai arcinota di Superman? Il frugoletto alieno catapultato sul pianeta Terra e cresciuto da un’amorevole coppietta di umani totalmente ignari dell’origine e della vera natura del loro miracoloso pupetto? Bene, mettete da parte tutta l’emozione epica targata DC e ricondite il tutto con abbondati dosi di horror puro. Otterrete così L’angelo del Male – Brightburn, una nuova versione del modello evil child in salsa extraterrestre diretta dal bravo David Yarovesky – si gente, proprio quello di The Hive! – che dal 23 maggio si prepara a rompere le uova nel paniere a parecchi fan comics. E sì, perché stavolta il pupo cosmico piombato (letteralmente) nella vita di una dolce coppietta desiderosa di dare e ricevere affetto, in barba al muscoloso e protettivo Kal-El che tutti conosciamo, crescendo porterà alla luce la propria vera e pericolosissima essenza, dimostrando di aver avuto un padre biologico ben più letale del bonario e platinato Jor-El. D’altronde la mamma ci aveva avvisato: mai raccogliere da terra ciò che non conosci!