Le uscite di genere da non perdere, sulle piattaforme e in home video

Questo 2021, che per ora non ci ridarà le sale, offre comunque ancora tanta carne al fuoco. Sia per quanto riguarda le piattaforme che per l’home video, la regola di questo febbraio è la differenziazione geografica, l’indipendente e il low-budget. Poco male dunque, anzi un’occasione per godersi da casa titoli che potranno essere capaci di sorprendere per creatività e contenuti, mentre le grandi produzioni ancora attendono dall’altra sponda del fiume il tanto agognato via libera. Come negli ultimi mesi, se avete bisogno di dosi ingenti di genere, questa lista di film da guardare a febbraio può fare al caso vostro. Buona visione e non molliamo!

Sea Fever (dall’1 febbraio sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Si parte a bomba con un horror a tema acquatico e “epidemico”. Una squadra di scienziati, mentre sta compiendo degli studi nel mare irlandese, si ritrova a dover fare i conti con un parassita che comincerà ad infettare anche i membri dell’equipaggio. Similitudini col Covid? Denuncia sul modo in cui l’uomo inquina le acque? Non manca molto per scoprirlo.

All My Friends Are Dead (dal 3 febbraio su Netflix)

Feste di Capodanno che prendono una bruttissima piega. Film di produzione polacca diretto da Jan Belcl, non è uno slasher con un assassino che prende di mira un gruppo di teenagers, ma un thriller molto teso e cupo, condito anche da una buona dose di black humour. E poi segreti che verranno alla luce, cuori che verranno spezzati e speriamo anche tanta carne che verrà maciullata.

Space Sweepers (dal 5 febbraio su Netflix)

Da molti considerato il primo sci-fi blockbuster coreano, questo film diretto da Jo Sung-hee ci porta nel 2092: durante una missione spaziale, l’equipaggio della nave The Victory, alla ricerca di detriti, si ritroverà invece a dover evitare la distruzione della Terra. Sulla strada si imbatteranno anche in un innocuo umanoide. Sicuramente poco affine alla fantascienza “alienesca”, vediamo comunque se sarà capace di catturarci.

Red Dot (dall’11 febbraio su Netflix)

Altro titolo Netflix, stavolta proveniente dalla Svezia. Due giovani sposini in dolce attesa cercano di svagarsi con lo sci prima che un gruppo di cecchini, nell’immenso bianco che li circonda, non li prendano di mira. È l’inizio di un vero e proprio incubo: saranno in grado di cavarsela? Non resta altro che scoprirlo, facendosi prendere dalla tensione che sicuramente salirà di minuto in minuto.

Z (dal 15 febbraio sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Altro horror indipendente che potrebbe riservare qualche sorpresa. Contesto: la classica allegra famigliola con un bambino di otto anni. Il problema? L’amico immaginario di quest’ultimo non è così immaginario come sembrerebbe. Una piccola chicca della Midnight che ci riconcilierà con l’orrore più classico, quello delle fiabe spaventose.

Flesh Contagium (dal 21 febbraio in home video)

Arriva finalmente in DVD e blu-ray l’ultima fatica di Lorenzo Lepori, dopo la sua partecipazione come attore nel sorprendente Il tuo sepolcro, la nostra alcova di Mattia De Pascali. Stavolta viene messo in scena un horror distopico fin troppo realistico: una pandemia ha gettato il mondo nella totale anarchia, i pochi sopravvissuti dovranno cercare di sfuggire a mutanti e sentinelle con maschere antigas. Guardate e ne rimarrete soddisfatti.

La ragazza del terzo piano (dal 24 febbraio in home video)

Giunto infine da noi dopo aver fatto parlare tanto di sé, anche per la presenza dell’ex wrestler Phil “C.M. Punk” Brooks che interpreta un uomo infedele intento a ristrutturare la vecchia casa dove andrà ad abitare con la compagna in dolce attesa. Quella magione si rivelerà essere luogo pieno di segreti e di presenze provenienti da un altro mondo.