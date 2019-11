I cannibali: la colonna sonora

Spikerot Records pubblicherà il prossimo dicembre la colonna sonora de I cannibali, film distopico di Liliana Cavani del 1970. Composta dal Maestro Ennio Morricone e condotta da Bruno Nicolai, questa gemma nascosta vede la partecipazione vocale di Don Powell e Audrey Nohra Stainton – quest’ultima autrice anche dei testi – e del leggendario coro I Cantori Moderni di Alessandroni.

L’opera di Morricone vedrà la luce per la prima volta in vinile nella sua interezza, con l’aggiunta di tracce inedite e stampato su doppio vinile gatefold 180 grammi in due versioni limitate:

ANTIGONE AND TIRESIA (Limitato 150 copie)

(Disco 1 – Neon Pink + Disco 2 – Neon Yellow) – Esclusiva Spikerot.com

DEAD BODIES (Limitato 350 copie)

(Doppio LP Nero)

Data di uscita: 13 dicembre 2019

Pre-order: http://bit.ly/Morricone_ Cannibali