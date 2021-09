Horrible Tapes: tre nuovi horror inediti

Dopo aver distribuito in dvd The Children, Jesse James Meets Frankenstein, The Horrible House on the Hill e i cult diretti dal maestro del trash Ed Wood, Horrible Tapes torna a deliziare i collezionisti e fan irriducibili della celluloide di genere lanciando su disco digitale tre rarità inedite disseppellite dal sottobosco underground dell’horror. Tutti in versione originale provvista di sottotitoli italiani, sono infatti disponibili Invasion of the Blood Farmers – L’invasione dei contadini assassini di Ed Adlum,Criminally Insane – La grassa grossa follia omicida di Ethel di Nick Millard e Nightbeast – La bestia notturna venuta dallo spazio di Don Dohler.

Invasion of the Blood Farmers – L’invasione dei contadini assassini (1972) Un gruppo di contadini della contea di Westchester, New York, pianificano di resuscitare la loro regina utilizzando il sangue drenato dai malcapitati cittadini che cadono nelle loro trappole.