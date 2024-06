Il regista di Suspiria e Bones And All spiega la sua idea di genere al Pesaro Film Festival

Guadagnino: per me l’horror è una visione metafisica

“Per me il cinema horror esiste nello spazio in cui diventa una visione metafisica”. Così Luca Guadagnino ha parlato della sua idea di horror, nel corso del lungo incontro che si è tenuto al Pesaro Film Festival. Il regista di Suspiria e Bones And All, infatti, è stato ospite nell’ultimo giorno della 60° edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, dove ha ricevuto il Premio Pesaro Nuovo Cinema 60. Per l’occasione ha partecipato alla presentazione della monografia a lui dedicata, Spettri del desiderio. Il cinema e i film di Luca Guadagnino (Marsilio), a cura di Simone Emiliani e Cecilia Ermini.

È stato un incontro ricco e pieno di temi. Tra questi, Guadagnino ha parlato dei suoi prossimi progetti: il nuovo film Queer tratto da William S. Burroughs è praticamente pronto e in fase di mix (probabilmente sarà al Festival di Venezia, ndr). Poi, interpellato sulla sua idea di horror, ha risposto così: “A me non interessa fare un certo genere di cinema horror, inteso come codificazione realizzata con una determinata ricetta di elementi. Oggi i film dell’orrore sono soprattutto l’applicazione di una formula. Ciò che invece il cinema horror che amo mi ha insegnato è una riflessione devastante e profonda sul reale che descrive, è un’analisi sulla scomposizione dei corpi: è quello che ho cercato di realizzare con Suspiria e Bones And All”.

E ancora: “Per me il cinema horror esiste nello spazio in cui diventa una visione metafisica. Per esempio La notte dei morti viventi di George A. Romero, uno dei miei film preferiti, che però non è un horror. Allora i due opposti che si toccano e sono simili sono Bergman e Romero: il primo si pone in una posizione filosofica esplicita, il secondo con grande umiltà sonda delle profondità inesplorabili”.