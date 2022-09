Da sempre il mondo del cinema si è interessato a quello dei giochi. Numerosi registi hanno scelto come protagonisti delle loro opere cinematografiche quanto accade al tavolo da gioco, incredibili esperienze legate al poker, alle sale slot, alle sfide tra amici o per denaro. In ogni caso, si può tranquillamente dire che questo interesse è anche “corrisposto”. Anche il mondo del gaming, infatti, si è interessato, negli anni, al cinema, prendendo spunto da film più e meno celebri per la realizzazione di software, videogame e altri prodotti da diffondere su larga scala. Gli esempi sono molteplici. Non si può non menzionare la Gladiator Jackpot di Playtech, un gioco che ha iniziato la sua fase di sviluppo circa 5 anni fa. Qui, eccetto Maximus, rientrano tutti i personaggi principali del film: Commodus, Juba, Lucilla, Gracchus e Proximus. Altre slot che riprendono i loro temi da noti film sono Terminator 2 di Microgaming e Planet of the Apes. La prima comprende tutti i personaggi principali, tra cui anche Terminator, che nella pellicola viene interpretato da Arnold Schwarzenegger. La seconda, creata da NetEnt, si rifà in particolar modo agli eventi che si sono susseguiti nel 2011 e nel 2014, anni durante i quali sono usciti L’alba del Pianeta delle Scimmie, Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie.

Matrix Slot

Ne abbiamo menzionate alcune piuttosto note, ma tra i tre esempi piú conosciuti di slot che si ispirano al mondo del cinema rientra certamente la Matrix Slot, giocabile, ad esempio, attraverso l’utilizzo di uno dei bonus presenti nella recensione su William Hill Casino. La slot, composta da 5 rulli e da 50 linee di pagamento, può essere utilizzata sia tramite dispositivo mobile sia tramite desktop. Non mancano affatto, ovviamente, tutti i protagonisti e gli oggetti più importanti della celebre pellicola. Neo, ad esempio, è il primo simbolo Wild che assume la funzione di jolly. Un altro simbolo Wild è il gatto nero, che fa la sua apparizione solo sul rullo numero 5 e in quella che è la sessione di gioco principale. Tra i personaggi più importanti, si segnalano in particolar modo Morpheus e l’Agente Smith.

The Dark Knight Rises

Gli amanti di Batman capiranno subito a cosa fa riferimento la slot dal nome The Dark Knight Rises, slot machine di Microgaming. Il gioco, infatti, si ispira al film “Il Cavaliere Oscuro”. La grafica è senza ombra di dubbio uno dei più grandi punti di forza di questa slot, lo sfondo è quello di Gotham in una notte di pioggia e i simboli sono incredibilmente realistici. La slot ha dimensioni molto più rilevanti rispetto ad altre, considerando il fatto che è caratterizzata da cinque rulli, di cui i tre centrali dispongono di quattro righe, mentre gli altri due sul lato ne hanno tre. Nel complesso, quindi, ci sono quaranta linee di pagamento e 243 modi differenti per cercare di ottenere una combinazione vincente. I simboli, logicamente, si ricollegano tutti all’universo di Batman: la Batmoto, la Batmobile, il Commissario Gordon e Bane, uno dei nemici più temibili dell’uomo Pipistrello.

Superman the Movie

Sviluppata da Playtech, un’altra slot piuttosto nota è Superman the Movie, caratterizzata da cinque rulli con 100 linee di pagamento. La slot si ispira particolarmente al film del 1978, dove il supereroe viene interpretato da Christopher Reeve. Questo tipo di macchina include anche diversi bonus. Un esempio, in questo senso, è l’assegnazione di dieci giri gratuiti in caso di ottenimento di tre simboli Free Games su qualsiasi posizione sui rulli. La miglior caratteristica, tuttavia, è la funzione Crystal Bonus, che si attiva nel momento in cui tre simboli Bonus appaiono in qualsiasi punto dei rulli.