Giallo Berico: intervista a Nico Parente

Shatter Edizioni presenta la prima edizione di Giallo Berico, rassegna cinematografica dedicata al giallo/thriller, che si svolgerà a Ponte di Barbarano (VI), a febbraio 2022. Abbiamo avvicinato per l’occasione il direttore artistico della rassegna, Nico Parente, e direttore delle collane Cinema e Musica di Shatter Edizioni.

Il 18 e 19 febbraio 2022 si terrà la prima edizione di Giallo Berico: a cosa si deve la scelta di realizzare un festival del giallo?

Inutile ribadire il forte legame tra il genere giallo/thriller e il cinema di casa nostra, primo motivo per il quale abbiamo deciso di tributare i grandi maestri, italiani ma non solo, attraverso questa due giorni. Negli ultimi anni poi, la ricerca dell’eccesso a tutti i costi, dell’estremo, ha portato a uno strabordare di horror sul suolo italiano con festival, eventi, produzioni, e chi più ne ha ne metta. Dimenticando spesso quelle che sono le origini della deriva più extreme. E questo è un altro motivo che spiega la filosofia che si cela dietro Giallo Berico: un ritorno alle origini quale passo avanti. “Guardiamo indietro per tornare avanti”. Insomma, restituiamo al cinema di genere il rispetto che merita tributando i grandi lavori made in Italy, ma non solo. Giallo Berico non nasce solo come mero tributo alla settima arte, ma anche come focus sulla cronaca italiana e i fatti di sangue più e meno noti. La prima giornata infatti, a tema Serial Killer, vedrà un approfondimento su uno dei più tristemente noti assassini seriali di casa nostra. Il tutto grazie alla testimonianza e alla professionalità di ospiti d’eccezione: firme del giornalismo d’inchiesta, e ancora documentaristi, registi, etc. che al caso hanno dedicato un’intera carriera.

Perché in Veneto?

Anzitutto perché il Veneto è la terra in cui Shatter Edizioni nasce e opera, ma anche perché la regione vanta una storica tradizione cinematografica. Oltre ad essere la patria di una delle più grandi kermesse di settore al mondo, è stata set di numerosi thriller e gialli. Con la sua tipica foschia, i suggestivi borghi, e le sue tetre atmosfere, il Veneto, o meglio in Nord-Est, è il palcoscenico perfetto per una rassegna dedita a tributare il giallo, soprattutto in un contesto in cui cronaca e cinema, realtà e finzione, s’incontrano.

Quando?

Giallo Berico è fissato per il 18 e 19 febbraio, presso la Sala Maggiore delle Opere Parrocchiali di Ponte di Barbarano, in provincia di Vicenza.

Ci puoi anticipare qualcosa sul programma e sugli ospiti?

Anzitutto, ci tengo a sottolineare che Giallo Berico è dedicato a un grande giallista, saggista e scrittore italiano, purtroppo scomparso troppo presto: Stefano Di Marino. Nel corso della due giorni infatti ricorderemo l’amico Stefano e approfondiremo parte della sua vasta bibliografia. Come già anticipato, la prima giornata, a tema serial killer, vedrà giornalisti e documentaristi confrontarsi su un caso storico e ad oggi irrisolto, ma ovviamente essendo un evento organizzato da Shatter Edizioni, non mancheranno presentazioni editoriali a tema: per citarne una, avremo con noi il frontman dei Sadist, Trevor, che per il nostro marchio ha firmato Assetati di sangue. 45 serial killer allo specchio; e ancora, ci sarà con noi la giallista Marina Crescenti, che realizzerà anche una lectio su come si scrive un thriller. Proietteremo uno dei più grandi titoli di casa nostra che vede protagonista un omicida seriale. Ma le sorprese non finiscono qui, e via via riveleremo dettagli e ospiti. Una mostra, curata dal tattoo artist Davide “Dust” Finotti sarà poi allestita per entrambe le giornate e messa a disposizione del pubblico. Saranno con noi poi veri e propri rappresentanti della scena italiana nel mondo: tra gli altri, lo scrittore e sceneggiatore Antonio Tentori, il regista e documentarista Claudio Lattanzi e molti ancora. Passando alla seconda giornata invece, il focus sarà sul giallo all’italiana. Ad inaugurare la prima edizione, non poteva che essere un regista veneto. Di chi parliamo? Per ora lasciamo un po’ di suspense… A lui verranno dedicate due proiezioni speciali. Ma sono veramente tante le sorprese, e quindi vi invitiamo a seguirci, qui su Nocturno, media partner di Giallo Berico, per saperne di più… Stay tuned!