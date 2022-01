Giallo Berico: il programma completo

Shatter Edizioni e Massimo Bezzati presentano la prima edizione di Giallo Berico, rassegna cinematografica dedicata al genere giallo/thriller, che si terrà a Ponte di Barbarano (VI) il 18 e 19 febbraio 2022, presso la Sala Maggiore delle Opere Parrocchiali.

Giallo Berico, oltre alla proiezione di titoli di genere, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti tra registi, sceneggiatori, autori, giornalisti che prenderanno parte, oltre che ai film in cartellone, anche alle numerose presentazioni editoriali che andranno a comporre il programma della rassegna. La manifestazione, ad ingresso libero, previa prenotazione, sarà divisa in due giornate tematiche: la prima, Serial Killer Day; la seconda e ultima, Giallo italiano.

SERIAL KILLLER DAY – 18 febbraio

La prima giornata avrà quale tema portante l’omicidio seriale, con focus su alcuni dei più tristemente noti casi al mondo. A partire dal tardo pomeriggio, appuntamento quindi con la sezione “Il sangue fatto inchiostro”, che vedrà protagonista la scrittrice e giallista Marina Crescenti, che terrà una vera e propria lectio su come scrivere un giallo.

A seguire si darà il via ai lavori del Tavolo “Speciale thriller italiano – Focus Dario Argento”: una sezione interamente dedicata al maestro del brivido italiano per eccellenza, che con i suoi assassini seriali ha seminato terrore nel mondo per oltre mezzo secolo, e che verrà omaggiato con una proiezione del suo film cult Quattro mosche di velluto grigio (1971), considerato dalla critica il suo film più autobiografico, e che per diverso tempo è stato il ‘più raro’, per via del suo ritiro dal mercato (dal 1992 al 2008) a causa di problemi legati ai diritti d’autore.

Tra i protagonisti della due giorni, anche lo sceneggiatore e saggista Antonio Tentori, che ha co-firmato la sceneggiatura di “Dracula 3D” (2012) di Dario Argento, oltre ad aver collaborato nel corso degli anni con i più grandi nomi del brivido italiano: Bruno Mattei, Lucio Fulci e Joe D’Amato, per citarne alcuni. Tentori, per l’occasione, presenterà il suo recente volume “La Notte degli Assassini – cult movies del thriller italiano anni Settanta” (Shatter Edizioni, 2021) e modererà la Tavola rotonda incentrata sul thriller secondo Argento. Incontro questo che vede partecipe anche il critico e saggista Roberto Lasagna, che presenterà al pubblico il suo volume “Dario Argento – Le tenebre del mondo” (WeirdBook).

E se la musica, e in particolare le colonne sonore, sono uno degli elementi fondamentali in un film, Giallo Berico non poteva non prevedere degli incontri appositi. A seguire infatti ci sarà la presentazione della Edizione Deluxe, in occasione del 50° anniversario, della soundtrack de Il gatto a nove code (Dario Argento, 1971 – musiche di Ennio Morricone) realizzata dalla label veneta Rustblade Records.

E ancora musica, ma non solo, con il frontman di una delle band pionieristiche della scena metal tricolore: Trevor, cantante dei Sadist, che a Giallo Berico presenzierà nelle vesti di autore per presentare il suo volume “Assetati di sangue – 45 serial killer allo specchio” (Shatter Edizioni).

Un evento d’eccezione caratterizzerà la prima giornata: uno speciale sul Mostrod di Firenze. Ospite il reporter, documentarista e scrittore Paolo Cochi, tra i massimi esperti sul tristemente noto caso “irrisolto”, e autore del libro “Il Mostro di Firenze – Al di là di ogni ragionevole dubbio” (Runa Editrice) e del documentario “La zona oscura – Viaggio nei luoghi del Mostro di Firenze”. L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi, sarà l’occasione per riportare alla luce uno dei casi più inquietanti della nera italiana.

SPECIALE GIALLO ITALIANO – 19 febbraio

Protagonista della seconda giornata sarà invece il giallo “made in Italy”: ad aprire quello che sarà un vero e proprio focus sul thriller tricolore, il film diretto da Luigi Pastore scritto, prodotto e interpretato dallo sceneggiatore Antonio Tentori Come una crisalide. Un vero e proprio omaggio al cinema argentiano.

Veneto d’origine, tra gli ospiti della seconda serata, tornerà per l’occasione in terra natia il regista Antonio Bido, padovano trapiantato a Roma, che con i suoi 2 gialli Il gatto dagli occhi di giada (1977) e Solamente nero (1978), divenuti dei veri e propri cult, ha tinto di sangue Padova prima e la laguna veneta poi, balzando agli onori di cronaca e registrando incassi record. Per l’occasione, proiezione speciale, alla presenza del regista e della sceneggiatrice Marisa Andalò, di Solamente nero, che vede nel cast Lino Capolicchio, Stefania Casini, Craig Hill e Massimo Serato, con le musiche del maestro Stelvio Cipriani.

Non solo retrospettive però: difatti la seconda serata sarà anche l’occasione per il regista veronese Diego Carli di presentare in anteprima assoluta il suo nuovo cortometraggio Two Sisters, un horror drammatico a tinte gialle ambientato nella Lessinia del 1486, e prodotto da Massimo Bezzati.

E se si parla di thriller e brivido made in Italy non si può non rendere tributo a uno dei principali nomi del panorama italiano: Michele Soavi. Allievo di Dario Argento, e formatosi sotto la guida di Bava e Joe D’Amato, prima di dedicarsi a tempo pieno al piccolo schermo, Michele Soavi ha firmato veri e propri capolavori del terrore (Deliria, La chiesa, La setta). A ripercorrerne l’intera carriera nel documentario Aquarius Visionarius – il cinema di Michele Soavi, che ha partecipato a diversi Festival internazionali, è stato il regista e documentarista Claudio Lattanzi, già collaboratore di Soavi e ospite, assieme all’autore del volume “L’oscuro visibile – l’orrore secondo Michele Soavi” Davide Pulici, della rassegna.

Durante la 2 giorni esposizione tematica dell’artista Davide “Dust” Finotti. Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido.

La direzione artistica di Giallo Berico è di Nico Parente.

Per info e prenotazioni: [email protected]