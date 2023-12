Filmmaker Festival

Dal 17 al 27 novembre si è tenuta in alcuni cinema milanesi, in particolare Arlecchino e Arcobaleno, l’ultima edizione del festival del cinema diretto da Luca Mosso, Filmmaker. Obiettivo della rassegna è senz’altro la scoperta della grande varietà di opere cinematografiche che costituiscono la nostra contemporaneità. Sebbene, nella sua vocazione come festival, si sia sempre concentrato su pellicole con un grado elevato di sperimentalità e talvolta di bassa notorietà tra il grande pubblico, quest’anno ha dimostrato anche una certa attenzione nei confronti di un cinema largamente distribuito in sala (il riferimento, qua, in particolare, è rivolto a La Chimera di Alice Rohrwacher, titolo d’apertura del festival), altri invece, sempre fuori concorso, che hanno saputo calcare, vista la notorietà dei registi, i palcoscenici dei più grandi festival internazionali, sebbene probabilmente avranno limitata distribuzione in sala, come Sparta di Ulrich Seidl; Le Mura di Bergamo di Stefano Savona e Notre Corps di Claire Simon, già presentati alla Berlinale, e Lovano Supreme di Franco Maresco, fuori concorso anche a Locarno.

La vocazione di cinema di ricerca non viene meno nelle due categorie principali del festival, quelle che assegnavano premi, ovvero il Concorso Internazionale e Prospettive. Per quanto riguarda la prima, linea guida per la scelta delle pellicole in concorso è stata il “connettere la storia con il presente proiettandosi al futuro. I film presentati sono stati realizzati da autori provenienti da ogni parte del pianeta, per lo più giovani (il più “anziano” è classe 1967) ognuno dei quali con differenti proposte di una concezione di storia e memoria in relazione con il proprio vissuto e con gli importanti dibattiti della contemporaneità, da punti di vista spesso ai margini delle più comuni narrazioni. A vincere il premio principale è stato Le Fardeau di Elvis Sabin Ngaïbino, in grado di offrire allo spettatore inedite visioni di malattia e religione in uno Stato del mondo quasi mai al centro dei proiettori dell’attualità, che è la Repubblica Centrafricana. Le altre due opere uscite vincitrici sono caratterizzate da un alto grado di sperimentalità, in modo particolare nella forma. Loving In Between della sudafricana Jyoti Mistry offre una provocante rilettura, grazie al montaggio di immagini d’archivio, della nostra concezione dei corpi e della sessualità. Con altrettanta stravaganza di montaggio, troviamo Background del tedesco Khaled Abdulwahed: il suo film, attraverso un’indagine autobiografica condotta tramite registrazioni schermo del suo lavoro di manipolazione di foto paterne, effettuata su Photoshop, e una lunga telefonata con il suo stesso padre, riflette sulla Germania, in relazione alla grande questione dei migranti e della loro importanza per la forza lavoro di un Paese; oltre che sulla fisicità e la distanza del ricordo.

La sezione Prospettive, invece, riservata ad autori e autrici italiani fino ai 35 anni, ha uno spirito ancora più laboratoriale, con scelte di grande stravaganza in termini di formato, durate e forme espressive più variegate, cercando di offrire un panorama il più completo possibile delle future possibili scelte visive che caratterizzeranno il futuro più prossimo, attraverso lo sguardo di questi giovani registi. Le pellicole vincitrici sono state l’indagine documentaristica di un’atipica dinamica familiare ad opera di Emma Onesti con Dove siamo? e la rappresentazione della quotidianità di uno spazzacamino trentino in Calugem – Storia di un padre sui tetti di Giacomo Bolzani.

La vocazione di cinema di ricerca si fa sentire ancora di più nelle sezioni collaterali del festival: Filmmaker expanded, Filmmaker moderns e Fuori formato. Il primo si occupa di proporre eccentriche visioni espressive di un nuovo mezzo, che probabilmente si fonderà con la settima arte, ma che per ora è relegato all’ambito sperimentale, senza una vera e propria metodologia di distribuzione, che è il cinema VR. Questa stessa sezione trova in sé una duplice anima: la prima vede la proiezione di opere della visionaria artista sudcoreana Gina Kim, che mostra le grandi potenzialità in ambito documentaristico di questo mezzo. La seconda è il concorso “Gradi di libertà”, che aggiorna gli spettatori sullo stato dell’arte del cinema VR entro i nostri confini.

Vanno, in conclusione, menzionati altri due aspetti che rendono questo festival uno dei più interessanti nel panorama locale a livello culturale e non solo cinematografico. Il primo è il dialogo con le altre forme d’arte. Abbiamo menzionato sopra la questione VR, ma sono altrettanto rilevanti gli appuntamenti organizzati a braccetto con Bookcity con gli scrittori Alessandro Bertante e Helena Janeczeck. Il secondo, invece, è il carattere laboratoriale, che emerge anche nel nome del festival, grazie alla presenza di workshop e masterclass (come quelle di Claire Simon, Stefano Savona e Gaëlle Rouard), che sottolineano il valore all’interno di un festival non soltanto del cinema assorbito, ma anche di quello discusso e realizzato con mano.