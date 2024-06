Film sui casinò che hanno segnato la storia del cinema

“ La Stangata ” (1973) – Questo pellicola vede protagonisti Paul Newman e Robert Redford. Sono due truffatori nella Chicago degli anni ’30. Pianificano una truffa elaborata per ingannare un banchiere corrotto. Le scene di poker sono intense e il film ha vinto sette Oscar​​.

“ Cincinnati Kid ” (1965) – Steve McQueen interpreta un giovane giocatore di poker. Sfida un professionista esperto per dimostrare la sua abilità. La pellicola cattura la tensione del poker ad alto rischio. Esplora anche temi di ambizione e rivalità​​.

“Gilda” (1946) – Ambientato in un casinò di Buenos Aires, questo film vede protagonisti Rita Hayworth e Glenn Ford. Un piccolo giocatore scopre che la nuova moglie del suo capo è il suo ex amore. Il pellicola mescola romanticismo e dramma con il casinò come sfondo​​.