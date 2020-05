Siamo al secondo mese di quarantena e il ritorno in sala sembra ancora una lontana chimera. Mentre la proposta di nuove serie tv rimane ricca, così purtroppo non è per i prodotti cinematografici. A parte qualche concessione alle piattaforme streaming, i film sembrano voler continuare ad aspettare il loro ritorno a casa. E quindi non rimane altro che prendere in considerazione più canali possibili, mercato home video incluso, oltre a rammentare uscite già avvenute che magari possono essere sfuggite. Ecco i film novità in uscita a maggio, consigliati da Nocturno:

1. The Hunt (disponibile a noleggio su Chili, Infinity, Tim Vision e Rakuten Tv)

Sicuramente uno dei titoli più interessanti, tra quelli che dovevano uscire nelle nostre sale. Un eterogeneo gruppo di sconosciuti si ritrova contro la propria volontà in un’estesa tenuta, costretto a doversi difendere da un nemico invisibile. Un survival movie dalle forti connotazioni sociali e politiche che ha già diviso la critica e il pubblico. Se ancora non lo avete visto, è il momento buono per rimediare e prendere una posizione.

2. Muori papà…muori! (disponibile a noleggio su Chili)

Già destinato ad uscire in home video tramite Midnight Factory in data 28 maggio, questo thriller pulp di produzione russa è da qualche giorno disponibile in streaming online. Il giovane Matiev, su esplicita indicazione della fidanzata Olya, deve presentarsi a casa di quest’ultima con un martello dietro la schiena. Il motivo può essere l’incontro con Andrei, padre della ragazza. Super violento, con una regia dinamica e postmoderna firmata dal giovanissimo Kirill Sokolov. Insomma, divertimento assicurato.

3. Squatter (dal 1 maggio su Netflix)

Un film che, dalle premesse, attraverso il thriller pone diversi temi sociali sotto la lente d’ingrandimento. Ispirato ad una storia vera, narra la storia di una famiglia che, di ritorno da una vacanza, ritrova la propria casa occupata da un gruppo di squatters. Diretto da Olivier Abbou, Furie (questo il titolo originale che cambia decisamente l’oggetto del film) non è un classico home invasion, piuttosto un crudo racconto dove la rabbia e l’odio portano a terribili conseguenze.

4. Rutabaga (dal 3 maggio su HODTV)

Indipendente francese scritto, diretto ed interpretato da Julien Botzanowski. Adrien, giornalista, si reca presso una guest house di nuova apertura per scrivere un articolo promozionale. Una volta fatta la conoscenza degli eccentrici proprietari, si renderà conto che, all’interno di quella dimora, molte cose non quadrano. Che il classico binomio low budget-casa maledetta abbia sfornato un altro buon prodotto?

5. The Cured (dal 6 maggio in home video)

Arrivato solo ora, da direct-to-video, dalle nostre parti, The Cured affronta il genere zombie-movie da una prospettiva non banale. Un’epidemia zombie è appena stata debellata attraverso la scoperta e l’uso di una cura: molti infetti sono infatti guariti e tornati perfettamente umani. Tuttavia il loro reinserimento nella società è più arduo del previsto, vista la diffidenza di molti nei loro confronti. Dopo tante apocalissi, ci viene mostrato un ritorno alla normalità contraddistinto da problematiche del tutto inedite. Visti i tempi, può essere anche di insegnamento.

6. Favolacce (dall’11 maggio su Chili, Infinity, Tim Vision, Rakuten Tv e CG Digital.it)

Film nostrano, diretto dai fratelli D’Innocenzo e vincitore dell’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura all’ultima Berlinale. Come il titolo vuole significare, una favola nera, sporca. Un dramma corale ambientato in un’anonima periferia romana. In questa comunità di genitori e figli, i primi riversano la propria negatività sui secondi. Un titolo molto atteso che ha ricordato a molti opere di registi d’essai come Yorgos Lanthimos, Michael Haneke e Todd Solondz.

7. Jackals – La setta degli sciacalli (dal 27 maggio in home video)

Altro direct-to-video, stavolta uno slasher che progressivamente si adatta ad home invasion. La famiglia Powell si affida ad un professionista per riportare a casa il figlio Justin, da tempo unitosi ad una misteriosa setta, e farlo rinsavire. Durante la cosiddetta terapia, però, degli individui con maschere animalesche circondano la casa per cercare di entrare e riprendersi Justin. Jackals non lesina certamente sul sangue e ha i suoi buoni momenti di tensione: un possibile guilty pleasure per gli amanti del genere.

8. Death of Ten Commandments (entro la fine di maggio su HODTV)

Dopo aver reso disponibile su Youtube, lo scorso mese per una settimana, The Evil Building -After Midnight 2, Davide Pesca torna insieme a Francesco Longo con una nuova antologia orrorifica, stavolta incentrata sui dieci comandamenti. Dunque, dieci corti a tema diretti da altrettanti registi, con l’aggiunta di una cornice eseguita dallo stesso Pesca. Oltre a Longo, ritornano anche, dai precedenti After Midnight, Nicola Pegg e Davide Cancila. Si aggiungono Dario Almerighi (Me and the Devil), Paolo Del Fiol (Sangue Misto), Josh Heisenberg (Divina Mortis), Matteo Scarfò (L’ultimo sole della notte), Diego Carli (Il caso Anna Mancini), Ildo Brizi (Danza Macabra) e Paolo Treviso (Doggo and the Shotguns Choir).