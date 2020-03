Film novità di aprile – In arrivo sulle piattaforme

Come molte cose in questo periodo, anche questa edizione dei nuovi film del mese sarà giocoforza storica. Sale chiuse, molte distribuzioni rimandate o annullate, tuttavia rimane lo streaming, compagno di quarantena che sopperisce solo in parte all’assenza del grande schermo per un tempo ancora oggi indeterminato. Fatto sta che alcuni, impossibilitati ad aspettare la riapertura dei cinema, decidono di distribuire i film che ad essi erano destinati, come L’uomo invisibile che è già disponibile a noleggio sulla piattaforma Chili, anche se il pedaggio da pagare lascia alquanto basiti. Ed è altrettanto vero che altri non si sbottonano mai sulle uscite, come Amazon Prime Video che annuncia la sicura messa a disposizione in streaming di The Lighthouse solo negli USA (16 aprile), mentre da noi, come in altri paesi, vige tuttora l’incertezza. E quindi eccoci qui, a segnalarvi i film novità di aprile, sette titoli, alcuni già disponibili, altri che usciranno lungo il mese di aprile. Tutti da guardare a casa, nella speranza che questo sia l’ultimo mese che dobbiamo rinunciare alla magia della sala.

1. The Evil Building – After Midnight 2 (disponibile su YouTube fino al 3 aprile)

Segnaliamo prima questo prodotto italiano per la scadenza ravvicinata. Trattasi di film antologico composto da otto corti diretti da altrettanti registi, tra cui figura anche Daniele Misischia con Soltanto parole, un corto muto in bianco e nero. Un prodotto diverso rispetto ai suoi recenti lavori ma senza dubbio interessante. Insieme a lui l’ideatore del progetto Davide Pesca (Ipocondria), Davide Ciancila (Feralia), Nicola Pegg (Khalimbu), Roberto Albanesi (Che gita di merda!), Luca Bertossi (Il debito), Fabrizio La Monica (Abyssus) e Francesco Longo (Mandragoras). Secondo capitolo dell’omonima antologia distribuita da Home Movies, After Midnight 2 è un concentrato di diversi sottogeneri e stili che, nella quasi totalità delle sue parti, punta fortemente sulle atmosfere e da cui emergono delle piacevoli sorprese. Non fatevelo scappare, anche se la distribuzione in home-video è comunque già ufficiale.

2. Guns Akimbo (disponibile su Amazon Prime Video)

Secondo lungometraggio, dopo Deathgasm, per Jason Lei Howden, grande veterano nel campo degli effetti visivi in alcuni dei più grandi blockbuster recenti (Lo Hobbit, Il pianeta delle scimmie, L’uomo d’acciaio). Protagonista è invece un Daniel Radcliffe ormai de-potterizzato che qui interpreta Miles, un nerd progettatore di videogames che si ritrova costretto ad entrare in SKIZM, un gioco illegale dove degli sconosciuti devono uccidersi a vicenda in diretta streaming mondiale. Divertente, sboccato e con la giusta dose di violenza: adatto per una serata disimpegnata sul divano.

3. Bloodshot (disponibile a noleggio digitale su Chili)

Insieme a L’uomo invisibile è uscito su Chili anche questo cinefumetto con protagonista il nerboruto Vin Diesel. Diretto dal debuttante alla regia (se si esclude un episodio di Love, Death & Robots) David S.F. Wilson, Bloodshot è la storia del soldato Ray Garrison, riportato in vita e trasformato in un superuomo capace di rigenerarsi ogni volta che viene colpito e di cambiare forma. Anche in questo caso il divertimento sembra assicurato quanto il discreto numero di esplosioni e le botte da orbi.

4. Time to Hunt (10 aprile, Netflix)

Per chi come il sottoscritto c’è rimasto male del rinvio del Florence Korea Film Festival, ecco che Netflix spara un regalino di consolazione ad hoc. Diretto da Yoon Sung-yun, è ambientato in un futuro distopico dove un gruppo di ragazzi cerca di sopravvivere ad una crisi finanziaria attraverso il crimine. Un prodotto di cui sono già stati elogiati la capacità di tenere alta la tensione e di approfondire le diverse tematiche sociali interne al racconto.

5. Inciso nelle ossa (17 aprile, Netflix)

Dopo Il guardiano invisibile siamo arrivati al secondo capitolo, trasposizione cinematografica tratta dall’omonima trilogia di thriller (Batzàn) scritti dalla spagnola Dolores Redondo. Protagonista è dunque ancora l’ispettore Amaia Salazar, ormai al termine della sua gravidanza ma comunque impegnata in uno strano caso: un’inquietante serie di suicidi. Inoltre i traumi del suo passato riemergeranno un’altra volta, contribuendo ad accrescere le sue incertezze. Alla regia ci sarà di nuovo Fernando Gonzalez Molina. Invitiamo, qualora ve lo siate perso, a recuperare il primo capitolo succitato (disponibile su Netflix) nell’attesa dell’uscita.

6. La terra e il sangue (17 aprile, Netflix)

Si passa adesso in Francia con il nuovo film di Julien Leclerque (The Assault): un thriller d’azione dove un uomo, Said, e la figlia diciottenne, Sarah, sono costretti a difendersi dall’assalto di un gruppo di narcotrafficanti a causa di una partita di droga nascosta a loro insaputa nella segheria di famiglia. Un film che, già dal trailer, crea delle buone aspettative e che può essere una delle sorprese di questo mese.

7. Beastie Boys Story (24 aprile, Apple Tv +)

“So while you sit back and wonder why / I got this fuckin’ thorn in my side / Oh my god, it’s a mirage / I’m tellin’ y’all, it’s sabotage”. Senza ombra di dubbio la vera chicca del mese, anche perché la regia è di Spike Jonze, figura molto legata al gruppo la cui storia viene raccontata in questo live documentary. Sono ormai passati otto anni dalla scomparsa di Adam “MCA” Yauch e i due Beastie Boys superstiti, Mike D e Ad-Rock, hanno deciso di salire su un palco per raccontare la loro storia di fronte ad un pubblico. Un’occasione unica per ricordare uno dei gruppi musicali più innovativi degli ultimi decenni e per riascoltare le loro hit.