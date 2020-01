Film in uscita 2020: i titoli horror più attesi

Demoni, maniaci mascherati e mostruosità degli abissi: 10 uscite in sala da non perdere

Siete carichi per questo nuovo anno, per lo meno dal punto di vista cinematografico? Ebbene tra novità, remake e sequel, la produzione cinematografica vaga dall’ormai standardizzato paranormale a un ritorno del buon vecchio slasher. Non possiamo che augurarvi piacevoli sorprese e l’ascesa di qualche nuovo astro nel panorama del cinema di paura. Ecco una lista dei film in uscita 2020, rigorosamente horror.

Underwater – 30 gennaio

Diretto da William Eubank, Underwater racconta la storia di un gruppo di ricercatori che deve trascorrere un mese in una base sottomarina situata su un fondale a sette miglia dalla superficie. Trivellazioni, poi un terremoto e alla fine qualcosa di poco amichevole che esce dagli abissi fatti di mare e terra. Kristen Stewart e Vincent Cassel guidano il gruppo di sfortunati abitanti della base subacquea che si trova a dover fronteggiare il peso di 11 chilometri di acqua sopra e le mostruosità abissali sotto.

Fantasy Island – 13 febbraio

Produzione Blumhouse e ambientazione alle Isole Figi non possono che essere una garanzia quando si parla di adattamenti di film di genere. Il soggetto, questa volta, è Fantasilandia, la celebre serie anni ’70 interpretata da Ricardo Montalbán. Michael Peña prende il suo posto nel ruolo di Mr. Roarke, l’uomo dietro Fantasy Island che realizza i sogni segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso ma remoto resort tropicale. Ma quando le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti devono risolvere il mistero dell’isola per fuggire e salvare la propria vita.

The Grudge – 27 febbraio

Giunti al terzo capitolo della saga, Sam Raimi, nei panni del produttore esecutivo, ci presenta il reboot ufficiale del remake americano del 2004. Al centro della storia, come è stato per i capitoli precedenti, spiriti vendicativi che infestano una casa e che conducono a una morte violenta tutti quelli che entrano in contatto con l’abitazione. Nel cast Andrea Riseborough, direttamente da The Nun Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Jacki Weaver e la medium di Insidious Lin Shaye la quale si è detta molto entusiasta del lavoro svolto da Nicolas Pesce.

L’uomo invisibile 5 marzo

Nuova versione del classico del brivido prodotta da Universal e Blumhouse e diretta da Leigh Whannell, sceneggiatore delle saghe di Saw e Insidious, nonché regista di Upgrade. Il film ruota attorno a Cecilia Kass (Elisabeth Moss), una donna intrappolata in una violenta relazione all’insegna del controllo con un ricco brillante scienziato. Fugge nel cuore della notte e si nasconde a casa della sorella (Aldis Hodge) e della giovane nipote adolescente (Storm Reid). Ma nel momento in cui l’ex compagno (Oliver Jackson-Cohen) si toglie la vita e le lascia una generosa parte della sua fortuna, Cecilia inizia a sospettare che quella morte non sia altro che una truffa. La donna comincia a essere tormentata da una serie di coincidenze sempre più letali, che mettono a rischio la sua vita e quelle delle persone a lei più care. La sua sanità vacilla nel momento in cui cerca disperatamente di dimostrare che a tormentarla è qualcuno che non si può vedere.

A Quiet Place 2 19 marzo

In seguito agli eventi mortali avvenuti nella loro casa visti nel primo film, gli Abbott devono ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la lotta per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano usando solo l’udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia. A Quiet Place 2 è diretto sempre da John Krasinski, Noah Jupe e Millicent Simmonds tornano nei ruoli dei figli di Evelyn, Marcus e Regan. Tra le new entry troviamo Djimon Hounsou e Cillian Murphy

In the Trap – Nella trappola – 26 marzo

Horror psicologico italiano co-prodotto da DreamWorldMovies e Mad Rocket Entertainment, diretto da Alessio Liguori, co-sceneggiatore della pellicola. Benché il film sia ambientato in un paese situato sulla costa inglese, il set è stato interamente ricostruito a Latina e più che sui colpi di scena della trama si fonda sui risvolti mentali. In the Trap vanta un cast internazionale, composto da attori statunitensi e italiani: Sonya Cullingford, David Bailie e Jamie Paul. Ormai da due anni il correttore di bozze Philp non esce di casa, chiuso nel suo appartamento a causa di un essere demoniaco che lo tiene prigioniero e lo tortura

Gretel e Hansel – 23 aprile

Protagonista di questo film, che si propone come una reinterpretazione della favola dei fratelli Grimm, è Sophia Lillis, volto di Beverly Marsh nella trasposizione cinematografica di IT. Terzo film diretto da Oz Perkins dopo February e Sono la bella creatura che vive in questa casa, vede al centro della storia una ragazza che con il fratellino (Sammy Leakey) si avventura in un bosco oscuro nella speranza di trovare la salvezza, imbattendosi in un male oscuro. Durante il loro viaggio incontreranno un cacciatore (Charles Babalola), per poi trovare rifugio nella casa di una vecchia donna (Alice Krige) che sembra avere delle cattive intenzioni.

The Conjuring – Per ordine del diavolo 10 settembre

Terzo capitolo del franchise horror creato da James Wan, questa volta diretto da Michael Caves, che dalla sua nascita nel 2013 vanta già quattro spin-off. The Conjuring – Per ordine del diavolo vedrà di nuovo come protagonisti i coniugi Ed e Lorraine Warren (Patrik Wilson e Vera Farmiga) alle prese con uno dei loro casi più scioccanti; la trama è incentrata, da quanto preannunciato, su un omicida, l’anima di un ragazzo da salvare e, ovviamente, il Diavolo.

Halloween Kills 15 ottobre

Dodicesima pellicola di una delle serie horror più longeve e mitologiche dell’intera storia del cinema: in Halloween Kills ritroveremo Michael Myers e Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) coinvolti nella loro eterna lotta per la vita (e la morte). Halloween Kills è il sequel del capitolo diretto dallo stesso David Gordon Green uscito nelle sale nel 2018. La nuova trilogia (visto che è già stato confermato il capitolo conclusivo per il 2021) ci mostrerà ancora una volta una spietata Laurie Strode e un vendicativo Micheal Myers che ovviamente si lascerà dietro una lunga scia di sangue

The Boy 2

Alla regia c’è di nuovo William Brent Bell, mentre nel cast troviamo Katie Holmes, Owain Yeoman, Ralph Ineson e Christopher Convery. La giovane coppia formata da Liza (Katie Holmes) e Sean (Owain Yeoman) assieme al figlio, il piccolo Jude (Christopher Convery), si trasferisce nei pressi della tenuta Heelshire Mansion, inconsapevole della sua terrificante storia. Un giorno mentre stanno visitando la dimora, il bambino sente una voce nel bosco dove si addentra e scavando nel terreno dissotterra una sinistra bambola di nome Brahms. Il film arriverà nelle sale americane il 21 febbraio 2020. Non esistono al momento dettagli sulla release italiana ma sappiamo che il film arriverà da noi quest’anno, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures.