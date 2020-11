Film e serie horror che si sono rivelati pessimi al re-watch

Gli amanti dell’horror, cresciuti con i film degli anni ’80, hanno sviluppato uno spiccato senso dell’umorismo rispetto ai cinefili amanti di altri generi. Questo avviene perché tante volte, il film non è all’altezza delle aspettative. Cerca di essere spaventoso ma la sospensione dell’incredulità viene troncata in men che non si dica, rendendo l’opera quasi una commedia esilarante. Questo succede ancor più frequentemente nelle produzioni viste magari da bambini che dopo un re-watch nostalgico, si rivelano meno belle di quanto ne fossimo convinti. Tuttavia, se siete amanti dei film trash e WTF!, anche far scendere dei titoli dal piedistallo può essere divertente. Ecco qualche esempio di film e serie horror che potrebbe strapparvi più di un sorriso.

Wrestlemaniac

Il mondo del Wrestling è entrato nel cinema svariate decadi fa ma il genere horror è stato poco trattato dai campioni di questa disciplina. Forse, la pellicola horror più famosa con protagonista un wrestler professionista è Il collezionista di occhi con il celebre Kane. Il villain della pellicola, El Mascherado, non è altro che Rey Misterio Sr., zio del popolare Rey Mysterio della WWE. Per via delle pose lascive delle protagoniste femminili (soprattutto quelle di Leyla Milani, Diva WWE) e grazie alle brutalità gratuita al limite del ridicolo, più che un horror vi sembrerà una commedia splatter degna dei migliori American Pie.

Obbligo o verità

Questo film è letteralmente l’horror dalla peggiore realizzazione mai eseguita (rapportando il tentativo al budget disponibile). Una sceneggiatura pessima, una CGI imbarazzante e attori poco talentuosi sono le tre colonne portanti dell’intera produzione. La trama: un demone decide di torturare dei ragazzi con il gioco di Obbligo e Verità e per questo li spinge a litigare, facendogli confessare verità scomode e uccidendoli con obblighi pericolosi. Potrebbe sembrare tutto molto interessante a una prima visione superficiale, se non fosse per il fatto che più lo si guarda, più assomiglia a una puntata di Giochi senza frontiere. Si parla anche di un Obbligo o Verità 2, il che non dispiace affatto dato l’esilarante capitolo originale.

Troll 2

La cosa che più fa male è che questo film è italiano, ed è una macchia che sul nostro tricolore cinematografico non verrà più lavata. La famiglia protagonista arriva nella città di Nilbog e qui, scopre che la città è vittima di attacchi da parte di un gruppo di Goblin Vegetariani. In teoria, dovrebbero essere salvi, visto le tendenze alimentari delle creature dalle maschere più brutte della storia del cinema… E invece, ecco che scopriamo che i goblin trasformano le loro vittime in piante, per poi mangiarle. Eppure, ciò che fa più male è il recitato. Sentire gli attori recitare in lingua originale dovrebbe essere una tortura proibita dalla convenzione di Ginevra.

Birdemic

Avete presente il film Uccelli di Hitchcock? Il film sugli uccelli assassini che terrorizzò gli spettatori dell’epoca? Bene, se non lo avete mai visto non vi preoccupate, non lo hanno visto nemmeno i produttori di Birdemic. Prove attoriali disastrose e computer grafica fatta da un bambino delle elementari con Paint, rendono questo film inguardabile. Eppure, le premesse narrative ci sono tutte (ironia): assistiamo allo sterminio dell’umanità da parte di aquile kamikaze esplosive. Come se non bastasse il primo film, dove i protagonisti combattono contro delle acquile ferme su schermo con delle grucce, esiste persino un sequel. Per vederlo bisogna essere molto coraggiosi e avere un grande senso dell’umorismo.

Shadowhunters

Passiamo alle serie tv! Questa non è propriamente un horror ma è definita una serie “dark fantasy con legami al teen dramma a temi horror”, dunque è abbastanza da poterla considerare un pessimo esperimento. Infatti, se non siete fan sfegatati dei libri, è difficile reggere un intero episodio della serie. Cast di attori belli da vedere ma orribili da sentir recitare, sceneggiatura da far invidia all’ottava stagione de Il Trono di Spade per buchi di trama e scelte narrative discutibili; e di dark non c’è praticamente niente. Era molto più oscura Buffy, l’ammazzavampiri, dove una ragazzina di quindici anni uccide orde di vampiri senza neanche scompigliarsi i capelli. Una serie che non riesce nemmeno a diventare un cult del Trash, è semplicemente Trash.

In conclusione

Ci sarebbero una carrellata di titoli da citare ma le ultime righe devono essere dedicate agli adattamenti dei videogiochi horror. Uno in particolare, merita di essere rivisto anche solo per strapparsi una sana risata. Parliamo del live-action di Resident Evil con Milla Jovovich. Un film che non c'entra niente con la versione videoludica e che ha uno sviluppo così approssimativo che la trasposizione di un gioco d'azzardo come la roulette, al contrario, ha più qualità narrative.