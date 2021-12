Siamo in piene vacanze natalizie e questo è forse il momento migliore dell’anno per godersi una bella serata a guardare un film davanti alla televisione. A maggior ragione da quando servizi di streaming video come Netflix hanno allargato a dismisura le nostre possibilità di scelta, offrendoci un catalogo davvero enorme. Un catalogo che in alcuni casi rischia addirittura di disorientarci se non abbiamo le idee chiare. Ma niente paura. Oggi dedicheremo questo spazio ai film più belli dedicati al mondo del gioco presenti sulla piattaforma della grande “N”. Ecco la nostra selezione delle pellicole imperdibili ambientate nei casinò e a tema gaming.

Se oltre ad amare giocare al casino dal vivo online vogliamo ripercorrere alcune imprese che hanno fatto la storia del gioco non possiamo perderci 21 di Robert Luketic. Uscito nel 2008, questo film ha riscosso un enorme successo mondiale ed è già diventato un cult del genere. La trama ripercorre la storia vera di un gruppo di studenti del MIT che elaborò un sistema matematico per sbancare i casinò di Las Vegas giocando a blackjack. Protagonisti Jim Sturgess nei panni di Ben Campbell e Kevin Spacey in quelli di Mickey Rosa, ovvero il professore alla guida dal team di giocatori. Un classico moderno all’insegna dell’adrenalina tutto da riscoprire.

Se amiamo il genere thriller il film che fa per noi è The Gambler del 2014 diretto da Rupert Wyatt e prodotto da Mark Wahlberg. L’opera è il remake del classico 40mila dollari per non morire del 1974 e vede lo stesso Wahlberg nei panni del protagonista. La storia è decisamente interessante e narra le vicende di Jim Bennett, professore universitario scontento della vita accademica e grande appassionato di gioco. In una notte poco fortunata Bennett si indebiterà con un personaggio poco raccomandabile e avrà soltanto una settimana di tempo per ripagarlo e per cambiare definitivamente vita. Ci riuscirà? Non ci resta che scoprirlo. Nel cast altre stelle del calibro di Jessica Lange e John Goodman.

La critica lo ha accolto come uno dei film dedicati al poker più bello degli ultimi anni e Win it All, in italiano Tutto o Niente, non tradisce le aspettative. Diretto da Joe Swanberg, il film vede come attore principale Jake Johnson, appassionato di gioco dalle scarse doti che per sbarcare il lunario lavora come parcheggiatore fuori da uno stadio. Un giorno Eddie (Johnson) riceve la visita del criminale Michael che gli consegna un misterioso borsone da conservare mentre lui è in galera. In cambio Eddie verrà ricompensato con 10mila dollari. Ma la condizione è che non apra mai la borsa. Purtroppo, però, la curiosità prenderà il sopravvento e Eddie aprirà il pacco misterioso, scoprendo che contiene una enorme quantità di soldi. Soldi che il protagonista userà per assecondare la sua passione. Tutto andrà benissimo fino a quando Michael uscirà di prigione pronto a riprendersi la borsa.

Chiudiamo la nostra rassegna con un’altra pellicola che ci terrà col fiato sospeso dall’inizio alla fine: Mississippi Grind di Anna Boden e Ryan Fleck del 2015. In questo caso i protagonisti sono due. Il primo è Ryan Reynolds che interpreta Curtis, talentuoso giocatore di poker amante del brivido e della bella vita che non sa vivere senza l’adrenalina del tavolo verde. Il secondo è Ben Mendelsohn nei panni di Gerry, giocatore ormai finito in disgrazia, senza un lavoro stabile e ai ferri corti con la famiglia. I due si incontreranno durante una partita e decideranno di unire gli sforzi e i talenti per provare a cambiare le rispettive vite. A rendere imperdibile il film, oltre alle straordinarie partite di Texas Hold’em, la colonna sonora a base di Chicago Blues che dona a ogni mano il giusto tasso di drammaticità. Meravigliosa anche la scrittura dei personaggi, mostrati in ogni sfaccettatura del carattere e alle prese con picchi altissimi e rovinose cadute. Un’opera particolarmente consigliata agli amanti del cinema hollywoodiano degli anni ‘70 e ai cultori della buona musica.