Film ambientati nei casinò

Tra poker e varianti del blackjack, i giochi da casinò hanno sempre costituito un bacino fertile per delle ottime idee cinematografiche. Ma quali sono i film più famosi ambientati nel mondo del gioco sul tavolo verde? Ne abbiamo selezionati cinque tra quelli che ci sono piaciuti di più!

Una notte da leoni

Cominciamo con l’immancabile Una notte da leoni, uno dei film più celebri ambientati in un casinò. Il film è incentrato su un gruppo di amici che si recano a Las Vegas per un addio al celibato e finiscono per mettersi nei guai. La pellicola è ricca di momenti divertenti e vi strapperà sicuramente più di qualche sorriso.

Casino Royale

Casino Royale è un film del 2006 della saga di James Bond. Il film presenta alcune delle scene di casinò più iconiche della storia del cinema, tra cui la famosa scena in cui Bond gioca a baccarat contro il cattivo Le Chiffre.

The Cooler

Se siete alla ricerca di un film ambientato in un casinò non dovreste perdere di vista anche The Cooler. Questo film del 2003 racconta la storia di Bernie Lootz (interpretato da William H. Macy), un uomo che lavora in un casinò e che è noto per la sua sfortuna. Le cose iniziano però a cambiare quando incontra la cameriera Natalie Belisario (interpretata da Maria Bello): i due iniziano una relazione e, insieme, affrontano il mondo dei casinò e delle laute vincite…

La doppia vita di Mahoney

Nel film Owning Mahoney (La doppia vita di Mahoney), il casinò e il tema del gioco d’azzardo la fanno da padrona. Ad esserne protagonista è Dan, un impiegato di banca che riesce a fare carriera e diventare l’assistente del direttore. Grazie al suo ruolo, può accedere senza problemi alla gestione dei conti dei clienti. Peccato solo che Dan sia un giocatore d’azzardo compulsivo e che ogni weekend spenda i risparmi dei clienti in giochi ad altissima posta. Le cose vanno avanti fino a quando la polizia comincia a indagare sul suo allibratore, Frank…

Il collezionista di carte

Il film di Martin Scorsese “Il collezionista di carte” segue le vicende di William Tell, che ha trascorso dieci anni in prigione. Qui ha imparato a giocare a carte, tenendo traccia di ogni giocata durante la partita. Una volta uscito dal carcere, pensa di mettere a frutto la sua abilità girando per i casinò americani e partecipando a tornei di poker. Nonostante le vincite, riesce a non farsi cacciare dai gestori dei casinò perché è sufficientemente abile nel mantenere modesti i suoi guadagni. Le cose cambiano quando La Linda, una finanziatrice in cerca di un giocatore esperto di carte, gli propone di entrare a far parte della propria squadra e alzare la posta.

Speriamo che queste cinque proposte possano fornirvi i giusti spunti per una serata all’insegna del film e del cinema di intrattenimento legato al mondo del casinò. Se avete proposte migliori in questo ambito, in redazione non aspettiamo altro che le vostre segnalazioni!