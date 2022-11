Festival Visioni Notturne 2023

Sono aperte le iscrizioni per il concorso cortometraggi di Visioni Notturne, festival cinematografico dedicato al cinema horror, che nel giugno 2023 inaugurerà la sua quarta edizione presso la città di Prato. Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite la piattaforma Filmfreeway attraverso questo link: www.filmfreeway.com/VisioniNotturne. Sul sito www.visioninotturne.com è invece possibile consultare il regolamento del festival.

Il presidente di giuria per l’edizione 2023 sarà Davide Pulici, fondatore e attuale vice-caporedattore di Nocturno, che raccoglie il testimone del regista di genere e documentarista Claudio Lattanzi (Killing Birds: Raptors, 1988). Al suo fianco troviamo Chiara Natalini (Drag me to fest) e Alessandro Criscitiello (Mediacritica).

Nelle precedenti edizioni il festival ha ospitato alcune delle personalità più importanti del cinema horror italiano, tra cui Antonio Tentori (sceneggiatore di Fulci, D’Amato, Mattei e Argento), i registi Andrea Marfori (Il bosco 1, 1988), Lorenzo Lepori (Notte nuda, 2018; Grida dalla palude, 2022), Davide Pesca (Re-Flesh, 2022), Ivan Zuccon (Wrath of the Crows, 2012), Alex Visani (The Pyramid, 2013), Raffaele Picchio (Morituris, 2011), Davide Cancila (Il cacciatore di ghiaccio, 2018) e lo YouTuber Federico Frusciante.

