Eros e Thánatos: aperta la prima edizione

Il Premio Eros e Thánatos è il nuovo evento completamente dedicato al cinema dell’amore e dell’orrore, a cura di Drupa Centre.

Ad oggi il cinema erotico, in Italia, non esiste più e il cinema horror viene relegato alle produzioni indipendenti, isolate dai riflettori del cinema mainstream.

Nonostante siano tra i generi maggiormente fruibili dal pubblico e in grado di veicolare messaggi politici e sociali molto forti.

Eros e Thánatos desidera dar voce e spazio a questi generi che in Italia non vengono considerati in modo appropriato.

La sezione Eros sarà dedicata al cinema erotico e la sezione Thánatos al cinema horror.

I film selezionati saranno presentati, presso la sede di Drupa Centre, nella serata di Sabato 15 Luglio 2023, durante la quale verranno premiati i vincitori delle due sezioni in concorso. Il Premio è riservato a registi italiani e stranieri senza alcun vincolo di età e di nazionalità.

Il Premio Premio Eros e Thánatos seleziona brevi opere cinematografiche la cui durata è compresa tra 1 e 20 minuti. Le opere presentate devono essere in formato digitale.

Le opere prodotte prima del Premio possono aver partecipato ad altri concorsi o premi purché siano state realizzate tra Maggio 2021e Maggio 2023.

La giuria sarà composta da:

Sara Martin – critica e docente universitaria, caporedattore della rivista Cinergie;

Laura Cesaro – docente universitaria e saggista cinematografica;

Giulio Manicardi – regista e sceneggiatore di genere italiano;

Ludovica Lancini – curatrice cinematografica, giurata al Venezia Classici e membro di Quarta Parete;

Sono previsti i seguenti premi:

Categoria Eros

Premio miglior film

Menzione speciale miglior regia

Menzione speciale miglior cast

Menzione speciale della giuria

Categoria Thánatos

Premio miglior film

Menzione speciale miglior regia

Menzione speciale miglior cast

Menzione speciale della giuria

Per maggiori informazioni: