Emozioni da Brivido: i migliori film stranieri sul mondo dello sport e del betting

C’è una netta connessione tra il mondo del cinema e il gioco d’azzardo. Nella maggior parte delle pellicole il gambling viene mostrato come un ambiente misterioso, drammatico dove i protagonisti si riversano in cerca di fortune, per poi ritrovarsi immischiati in giri pericolosi. Ma questo aspetto così noir del gioco è cambiato, soprattutto negli ultimi anni.

Sono state introdotte normative più severe che rafforzano il senso di sicurezza e la legalità di questo ambiente, portando all’affermazione di nuovi siti scommesse stranieri online e piattaforme italiane affidabili.

Il “nuovo” gambling resta quindi un’importante fonte di ispirazione per chi fa cinema, ma soprattutto per chi ama guardarlo. E allora vediamo insieme quali sono i migliori film che raccontano l’unione tra narrazione e gioco d’azzardo.

The Gambler (40.000 dollari per non morire) – 1972

Partiamo da una pellicola storica, recentemente rilanciata con un remake, che è stata diretta da Karel Reisz e scritta da James Toback con James Caan come protagonista. La storia di questo film si concentra sulla figura di un uomo “ordinario”, un professore di inglese che vive a New York ed è molto apprezzato nel suo ambiente professionale. La sua seconda vita lo porta ad avvicinarsi al mondo del gioco, sviluppando una dipendenza che lo costringe a fronteggiare una serie di problemi per colpa di un debito importante.

Two for the Money (Rischio a due) – 2005

Degno di nota è questo film del 2005 che vede come protagonisti due colossi del nostro tempo: Al Pacino e Matthew McConaughey. La trama è incentrata su un ex giocatore di football, Brandon Lang, che ha dovuto rinunciare allo sport per colpa di un brutto infortunio. Il suo talento nel pronosticare risultati del football lo porta a incontrare Walter Abrams, una specie di guru tra i consulenti delle betting sportive. Anche in questo caso ci si concentra sulla doppia vita del protagonista, che finisce per trasformarsi in un alter ego spietato e in una macchina da soldi. Ma quando i soldi vinti e le proprie ricchezze non bastano più, che cosa accade?

Rounders (Il giocatore) – 1998

Matt Damon ed Edward Norton sono i due protagonisti di un film che racconta le vicende di Mike, studente di giurisprudenza che si guadagna da vivere grazie alla sua abilità nel gioco del poker. Come spesso accade però la sua vita piuttosto regolare cambia quando decide di sfidare lo strozzino Teddy KGB, interpretato dal bravissimo John Malkovich, contro il quale perderà un’importante somma di denaro. A distanza di molti anni, il protagonista si rilancia nel mondo del gioco d’azzardo per aiutare un amico uscito dal carcere, nella speranza di recuperare un’importante somma di denaro utile per colmare i propri debiti.

Moneyball (L’arte di vincere) – 2011

Questo film, con Brad Pitt, Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman, ha creato un importante spunto per diverse realtà sportive professionistiche nel mondo, anche in Italia. Il film è ispirato alla storia vero di un ex giocatore di baseball che nasce dal libro omonimo scritto da Michael Lewis e pubblicato nel 2003. Il concetto stesso di questo film è semplice: il direttore generale di una squadra di baseball utilizza l’analisi statistica per costruire una squadra vincente partendo da un budget piuttosto limitato. Ma è proprio l’applicazione della statistica nel betting a creare curiosità per scoprire come sia nato questo mito che ha influenzato lo sport e soprattutto appassionato chi gioca d’azzardo.

Casino Royale (2006)

Nella lista dei film sulle scommesse non può mancare il 21° capitolo della serie cinematografica di 007, il primo film con il “nuovo” James Bond di Daniel Craig. In questo capitolo l’unione tra spionaggio e gioco diventa sempre più forte, mostrando l’astuzia e le abilità del protagonista. Ci si concentra sulla capacità di analizzare ciò che accade al tavolo, controllare e verificare il comportamento degli avversari e soprattutto sulla capacità di attuare un bluff. James Bond si troverà quindi a partecipare, sotto copertura, a un torneo di poker molto rischioso per riuscire a sconfiggere un finanziere criminale.

Uncut Gems (Diamanti grezzi) – 2019

Nuovo film, nuovo thriller diretto da Josh e Benny Safdie con un bravissimo Adam Sandler che si allontana dal suo classico ruolo comico per raccontare un protagonista che è un gioielliere di New York alle prese con la sua dipendenza dal gioco d’azzardo. La svolta, negativa ovviamente, nasce da una scommessa ad alta posta che riguarda una partita di playoff NBA e un rarissimo opale. La spirale negativa e le conseguenze che derivano dalle scelte del protagonista sono raccontate in modo molto attento, creando un quadro chiaro di ciò che accade quando ci si trova a vivere la disperazione del gioco d’azzardo compulsivo. Questi sono solo alcuni spunti, ma sono fonti di grande intrattenimento per chi è un appassionato di questi due mondi.