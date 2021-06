Dio è in pausa pranzo è il nuovo film prodotto dalkle Officine Papavero (quelli del docu-film Ora non ricordo il nome sui caratteristi del cinema italiano, distribuito in Home Video da CG Entertainment). Si tratta di una commedia ambientata ai tempi del Coronavirus, nella quale “non si ride della pandemia, ma della assurda follia di certa gente”. Il protagonista è Ubaldo Lumaconi, un quarantenne che, per paura di essere infettato dagli anziani genitori, decide di rinchiudersi in una piccola stanza della loro abitazione, cercando di evitare il più possibile ogni contatto con loro e col mondo esterno. Durante questa specie di prigionia, elabora nella sua mente una bizzarra teoria, che alimenta sempre di più informandosi continuamente sul web… La regia è di Michele Coppini e il film è prodotto dallo stesso Coppini con Massimiliano Manna e Alabama Monroe. Michele Coppini lo ha anche scritto e sceneggiato e lo interpreta come protagonista, accanto a Sergio Forconi, Francesca Cellini, Alessio Venturini, Aldo Pellegrini, Ettore Bianchi, Patrizia Ferretti, Rachele Risaliti, Francesco Ciampi, Athina Cenci, Valentina Laura Rosi e Stefano Martinelli. Le musiche sono di Blebla, Jamax e Pino Scarpettini, il montaggio di Lele Crippini, i costumi di Serena Sarti e il trucco di Katia Cattin.