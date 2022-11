Dal Romics alle sale slot: modi di raccontare e di intrattenere lontani per molti aspetti, variegati ma allo stesso profondamente simili. Uniti dalla stessa sorte: finire nel grande oceano del gioco.

Per capire al meglio come la vita e il destino di fumetti, serie tv e cinema siano accumunati, raccolti dall’esperienza del gaming, basta dare un rapido sguardo a stand, protagonisti, invitati e partecipanti alla grande fiera del fumetto di Roma. È partito in questi giorni, infatti, il Romics 2022, arrivato alla 19esima edizione della sua carriera. 250 espositori, 70 mila metri quadrati (quelli della Nuova Fiera di Roma), quattro giornate in cui l’intrattenimento la farà da padrone, così come le relazioni tra fumetto, cinema, animazione e mondo del gaming. Tra i protagonisti ci saranno Yoshiko Watanabe, Marco Gervasio, Jordi Bernet, Fabricio Baessa, Zerocalcare e Milo Manara, insieme ad altri tantissimi professionisti del mondo del fumetto, dell’animazione, del gioco.

Perché questi settori sono uniti in maniera indelebile. Lo dimostrano il successo di titoli e videogame, che a loro volta erano stati grandi fumetti, oppure serie tv di successo. Vastissimo, infatti, è il panorama di videogiochi ispirati a manga o anime: da Naruto a Sailor Moon, da Ken il Guerriero a Inuyasha passando per Fullmetal Alchemist, Yu Gi Oh! e I Cavalieri dello Zodiaco. Così come sono tantissimi i videogames basati su DC Comics o Marvel. L’esempio più riuscito di questo binomio è forse quello che porta il nome di The Walking Dead, avventura grafica di grandissimo successo che prende le mosse proprio dal mondo immaginato da Robert Kirkman nel suo omonimo fumetto. Una diffusione globale, con record su record battuti e un primo episodio capace di vendere oltre 1 milione di copie in soli 20 giorni.

Ma fumetti, serie tv e film sono filoni chiave anche per le slot con soldi veri. Sono tantissimi, infatti, i casinò online che guardano al mondo del piccolo o del grande schermo, oltre al mondo dei libri e delle vignette, per riuscire a stuzzicare la fantasia di nuovi appassionati. Così ci si può imbattere nella slot online dedicata a Il Signore degli Anelli o in una rivisitazione del mondo di Asterix in salsa gambling, oppure ecco che il gioco di Squid Game approda anche sulle piattaforme di betting, al pari di Harry Potter, Star Wars, Dragonball.

“Negli ultimi anni le software house hanno modificato completamente il loro approccio nella creazione di slot online. La narrazione e lo studio dei personaggi – spiega Chiaravalloti, head writer di Giochidislots – sono divenuti due fattori cardine per il successo di un titolo. Questi due elementi prendono spesso ispirazione da mondi paralleli al gambling, come quello dei manga, del cinema e delle serie tv, nel tentativo di creare un vincolo affettivo con gli utenti che condividono passioni differenti. In definitiva, fumetti, cinema, serie tv sono tutti uniti nella stessa missione: avere successo anche nel mondo del gaming”.