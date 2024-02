Come viene raffigurato il gioco nei film?

Tra il mondo del gioco e quello del cinema c’è sempre stato un forte legame, tanto che moltissimi registi e produttori hanno deciso di mettere il gioco al centro delle loro opere cinematografiche. Le storie che, in questo senso, hanno affascinato gli spettatori nel corso degli anni sono state diverse, tra grandi emozioni e personaggi storici con un’identità forte.

I casinò terrestri creano un’atmosfera perfetta in particolar modo per i film d’azione, considerando l’importante giro di denaro e gli intrecci e gli intrighi che si vengono a creare. A oggi, si tratta di un tipo di atmosfera che viene sempre meno, visto che il gioco online per la sua maggior accessibilità sta avendo decisamente la meglio su quello fisico. Come sarà possibile constatare nella pagina linkata di seguito, l’elenco dei casinò online sui quali poter giocare è davvero numeroso e offre la possibilità a ciascun utente di dedicarsi in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento alle attività ludiche di suo interesse.

L’atmosfera dei casinò tradizionali

Non a caso, al centro delle opere cinematografiche l’atmosfera che viene descritta e ricreata non è certo quella delle sale da gioco virtuali, bensì quella dei casinò fisici. I più importanti e i più lussuosi, infatti, presentano delle location stimolanti, caratterizzate da luci sfavillanti e da un ambiente tipicamente molto glamour ed elegante.

Le ambientazioni che più hanno affascinato gli spettatori e i visitatori sono state e continuano ad essere quelle di Las Vegas, Macao e Montecarlo. Una delle pellicole simbolo di quanto stiamo dicendo è senza ombra di dubbio Ocean’s Eleven, un film del 2001 che nel cast vede attori di caratura internazionale come Brad Pitt, protagonista tra gli altri del film Babylon uscito nel 2022, George Clooney e Julia Roberts. Si tratta di un’opera cinematografica che regala a chi la guarda il giusto mix di azione e umorismo, tutto ciò che serve per un ottimo film con al centro il tema del gioco.

Come viene raccontato il mondo del gioco nel cinema?

Il modo nel quale il mondo del gioco viene raccontato nel cinema è decisamente conforme alla realtà, in particolar modo in un periodo storico nel quale è stato superato il tabù legato ai casinò, presenti anche online e visitati da un numero altissimo di videogiocatori in Italia e in tutto il mondo.

Sul nostro pianeta sono diverse le persone che tentano di vivere di rendita attraverso le attività ludiche, un film che è di esempio in questo senso è Rounders, pellicola del 1998 diretta da John Dahl che racconta le vicende di Mike McDermott nel mondo del Poker, interpretato magistralmente dal noto attore Matt Damon, protagonista ultimamente di un simpatico siparietto divenuto famoso sul web con l’attrice Scarlett Johansson. Un altro modo di raccontare il settore del gioco nelle pellicole cinematografiche è quello di scavare più a fondo, raccontando le storie dei protagonisti, che molto spesso si rifugiano nel gioco per compensare altre mancanze, in una chiave decisamente più profonda. Un film storico in questo senso è Casinò, diretto da Martin Scorsese e con protagonista il fenomenale attore Robert De Niro. La pellicola racconta le case da gioco di Las Vegas tra gli anni ’70 e ’80.

Un’altra tematica sulla quale sono stati scritti molti libri e sono stati realizzati molti film è quella relativa alla scienza applicata al gioco, ai vari modi che esistono, se esistono, di battere il banco al casinò. Un film che ha scritto pagine importanti della storia del cinema in questo senso è sicuramente 21, che racconta delle vicende realmente accadute. La pellicola, infatti, parla di un gruppo di studenti del MIT che riesce a sviluppare un sistema in grado di dar loro la possibilità di contare le carte nel gioco del Blackjack. Mettendo a frutto queste spiccate capacità, questo gruppo di studenti decide di partire per la volta di Las Vegas e di visitare i vari casinò presenti sul territorio.