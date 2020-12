Nonostante l’avvento di decine di piattaforme di riproduzione in streaming, la stragrande maggioranza degli appassionati di cinema preferisce ancora godersi un bel film in sala piuttosto che dal salotto di casa. Il particolare periodo storico che stiamo vivendo, tuttavia, ha messo ancora più in crisi un settore come quello cinematografico che già non se la stava passando benissimo, ma la sensazione è che almeno in questo campo il passaggio al digitale non avverrà mai del tutto e quest’oggi cercheremo di capire quale e quanto grande sia ancora l’influenza del cinema all’interno del mondo dell’intrattenimento.

L’intrattenimento attinge a piene mani dal cinema

Sin dalle prime pellicole, il cinema ha avuto una enorme influenza nella cultura di massa e tale tendenza viene registrata anche ai giorni nostri. Cast stellari, produzioni sempre più ricche ed effetti speciali che lasciano senza fiato hanno alzato sempre di più l’asticella dello spettacolo e anche negli ultimi anni abbiamo potuto godere di diversi titoli destinati a diventare dei veri e propri cult. Registi come Tarantino, Nolan, Spielberg e Cameron riescono a sorprenderci ogni volta, sia con film ad ambientazione storica che in pellicole a tema fantasy, e con sempre maggiore frequenza riescono a influenzare anche altri settori dell’intrattenimento che attingono a piene mani dai colossi hollywoodiani. Il rapporto reciproco che intercorre tra cinema e intrattenimento si fa sempre più stringente e se già ai tempi delle prime console come la PlayStation 1 abbiamo visto film ispirati a giochi e viceversa, nel corso dell’ultimo decennio sempre più case produttrici di giochi hanno deciso di trarre ispirazione da film che hanno fatto la storia. E così per PlayStation 3 e PlayStation 4 sono ancora disponibili su Amazon “James Cameron’s Avatar: il gioco” e “Star Wars: Battlefront”, due videogame che hanno avuto un ottimo riscontro in termini di vendite. Allo stesso modo c’è anche un altro settore dell’intrattenimento che con sempre maggiore frequenza trae ispirazione dal cinema. Stiamo parlando del gioco d’azzardo, con società di scommesse come Betway Casinò che sul proprio sito mettono a disposizione degli utenti diverse slot tratte da film, tra cui spiccano Jurassic World, ispirato al quarto capitolo della saga di Jurassic Park, il capolavoro di Steven Spielberg uscito nei cinema nel 1993 e nel 1997, e quella a tema Lara Croft, interpretata al cinema dalla splendida Angelina Jolie.

Da Netflix ad Amazon Prime Video: come stanno cambiando le abitudini degli italiani

Se è vero che la stragrande maggioranza degli appassionati continua a preferire i cinema tradizionali alle piattaforme di streaming, è altrettanto vero che negli ultimi anni il settore cinematografico ha risentito moltissimo dell’affermazione di società come Netflix, Amazon Prime Video e simili che hanno l’ambizioso progetto di sostituirsi, almeno in parte, al cinema stesso. Dopo le polemiche e le difficoltà iniziali, anche le case cinematografiche hanno accettato la concorrenza di queste nuove piattaforme, decidendo di collaborarci invece che di combatterle. Andare d’amore e d’accordo conviene a tutti e proprio per questo motivo molte delle uscite avvengono in contemporanea sia nella sale che su Netflix, come accaduto recentemente con The Irishman, vero e proprio capolavoro di Martin Scorsese che, tra i tanti, vede come protagonisti Robert De Niro e Al Pacino. Anche in Italia sta prendendo sempre più piede la tendenza a rilasciare le nuove uscite solo sulle piattaforme di streaming, soprattutto nell’ultimo periodo in cui, a causa della situazione delicata che stiamo vivendo a livello sanitario, i cinema sono chiusi. Sarebbe inutile e deleterio non considerare che con l’avvento della digitalizzazione le abitudini della clientela sono cambiate e sarebbe altrettanto controproducente non considerare che negli ultimi anni gli incassi medi dei cinema di tutto il mondo sono calati in modo significativo, sia a causa degli prezzi elevati dei biglietti, sia per colpa proprio delle piattaforme di streaming.

Anche il cinema sta attraversando un periodo non particolarmente florido della propria storia anche se, a dirla tutta, negli ultimi anni sono stati diversi i titoli che hanno fatto registrare un record storico di incassi. Le case cinematografiche, i cinema e le piattaforme di streaming dovranno trovare il giusto equilibrio e collaborare a vicenda e la sensazione è che in tal senso i passi in avanti siano sotto gli occhi di tutti.