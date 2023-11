Cigarette Girls

Uno dei grandi vantaggi che sono dettati dall’utilizzo del mondo del web e di tutte quelle piattaforme che garantiscono di mettersi in contatto con realtà geograficamente lontane riguarda, in effetti, l’assottigliarsi di distanze culturali, sociali e ideologiche. Non tutti sono consapevoli di quella grande fortuna che è data dalla contemporaneità, che permette di fare praticamente qualsiasi cosa semplicemente servendosi di un device: ad esempio, assicurare il divertimento per mezzo dei casinò senza deposito, o avvicinarsi a una produzione lontana dal gusto occidentale, come avviene su Netflix con Cigarette Girl, una nuova serie che ha fatto il debutto sul piccolo schermo a partire dai primi giorni di novembre. Una serie che vede la cultura indonesiana, molto spesso associata al senso dell’horror, esprimersi in forma di period drama, attraverso un racconto che riesce a diffondere numerose tematiche femministe, per mezzo dei protagonisti. Di seguito, tutto ciò che c’è da sapere a proposito della serie, relativamente alla trama e alla recensione.

Cigarette Girl parla delle kretek, le sigarette aromatizzate indonesiane che vengono ottenute per mezzo dell’unione tra tabacco, spezie e altri ingredienti, sulla base della personalizzazione e dell’aroma che vuole essere ottenuto. Tramite questo espediente, la serie permette di affrontare numerosi temi, a partire dalla manifattura nazionale che si sviluppa nei piccoli villaggi, in cui ci si distacca dalla formula capitalistica occidentale per mezzo di un governo quasi autarchico, che si basa sulle proprie risorse e che si esprime anche nel senso della costruzione della famiglia; le donne vengono escluse dal lavoro di aroma, dovendo occuparsi solo della realizzazione della carta da tabacco, in quanto una superstizione vuole che possano contaminare il sapore di una sigaretta.

Tuttavia, il destino per la protagonista Desiyah è differente, essendo votata al progresso e capace di creare dei sapori eccezionali. Dopo aver conosciuto Raja, i due si innamorano e iniziano a lavorare insieme. Tuttavia, il futuro della coppia non riesce ad essere così felice, soprattutto a causa di quelle ritorsioni interne che si intravedono nel tessuto indonesiano. Il racconto viene ripreso sulla base della ricerca che i figli dei protagonisti effettuano, tentando di conoscere di più a proposito della propria famiglia, in un futuro che sembra essersi distaccato dalla storia di Desiyah e Raja ma che ha ancora tanto da raccontare.

Non c’è bisogno di una costruzione scenica estrema per riuscire a rendere, sul piccolo schermo, la storia di un femminismo che si esprime attraverso la delicatezza. Cigarette Girl è una serie televisiva che ha tanto da insegnare alle produzioni occidentali e che, soprattutto, si esprime grazie a una grande maestria nei gesti, nella regia e nella possibilità di esprimere tutto quel talento che gli attori e gli addetti ai lavori possiedono; una fotografia spesso pallida, che si accompagna ad una colonna sonora delicata, che resta di sottofondo e segue le azioni dei protagonisti per mezzo di quei classici motivi orientali, sono i due elementi tecnici che emergono sullo schermo principalmente.

Per il resto, Cigarette Girl è una serie che sa esprimere perfettamente i temi della libertà, del femminismo, dell’emancipazione e del rapporto con una cultura opprimente, che – pur lasciando libera la donna di lavorare e sentirsi indipendente – ne indica i confini, ne vieta l’accesso in determinati luoghi e la sottopone, in fondo, al matrimonio di convenienza. Grazie al rapporto tra presente e passato tipico del period drama, è possibile scoprire di più a proposito di quel senso di evoluzione che accompagna i protagonisti, in un prodotto che sa anche analizzare il tempo e il suo inesorabile scorrere.