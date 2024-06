Carne et Ossa il 10 giugno al Nuovo Cinema Aquila

Lunedì 10 giugno al Nuovo Cinema Aquila di Roma si proietta Carne et Ossa di Roberto Zazzara alle ore 21. Il regista e il produttore Cristiano Di Felice incontrano il pubblico. Modera il redattore di Nocturno Emanuele Di Nicola.

In un paesino arroccato tra i monti abruzzesi, da secoli si tiene una corsa unica. Ogni anno a Pacentro, gli uomini del paese si lanciano, a piedi nudi, da un dirupo fatto di roccia viva e corrono giù fino al torrente, per poi risalire. Una corsa crudele, che si corre scalzi. Il primo che entra in Chiesa vince la cosiddetta Corsa degli Zingari.

Un rito ancestrale le cui origini si ignorano, al quale si partecipa per motivi spirituali o materiali, legati all’indissolubile rapporto tra natura e uomo. Uomini e donne che, caparbi, affrontano questa prova ignorando il pericolo, il dolore, la fatica, convinti che la loro fede li proteggerà. Un momento catartico che li unisce nella ricerca del traguardo finale. Una sfida con sé stessi, ma anche con la natura.

Qui tutte le informazioni.

Qui l’intervista al regista: L’Abruzzo nero di Roberto Zazzara.