Mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 20.45, presso il Cinema Arlecchino di Milano si svolge la Black Horror Night, con proiezione del film La casa nera di Wes Craven con presentazione del libro Black Fears Matter! Viaggio nel Black Horror Contemporaneo.

Provocare paura è l’obiettivo del cinema horror. E la storia dei neri d’America è una storia dell’orrore: dallo schiavismo alla segregazione, dal Ku Klux Klan alla brutalità della polizia. Un fardello di violenze perpetuate nei secoli. Persino al cinema, dove per decenni è invalso il più classico dei cliché: il nero muore sempre per primo. A partire dagli anni ’80 nasce un genere nuovo, il black horror. Scritto, girato o recitato da persone di colore, il black horror è cinema di genere ma anche cinema politico e strumento di lotta, al pari di movimenti come Black Lives Matter.

Milano –La serata ha inizia con un dialogo dedicato al libro Black Fears Matter! Viaggio nel Black Horror Contemporaneo con Davide Pulici, fondatore della rivista Nocturno, e Massimilano Martiradonna, membro del microcollettivo Dikotombo e coautore con Mirco Moretti del libro.

A seguire, proiezione del film La casa nera di Wes Craven (Usa, 1991, 98’; versione originale con sottotitoli in italiano). Dal regista di Nightmare, un capolavoro del cinema black horror, con scenografie barocche e affascinanti, colori vividi, luci e ombre che si sovrappongono a creare immagini ad alto tasso artistico. Ironico e volutamente sopra le righe, il film prende le mosse da una povera famiglia di colore composta da fratello, sorella e madre sotto sfratto. L’unica famiglia bianca del quartiere possiede la maggior parte delle case e il giovane protagonista si fa convincere a derubarli. Si troverà così intrappolato in una situazione terribile.