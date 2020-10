Claudio Lattanzi, regista di Killing birds – Raptors, Everybloody’s End e Aquarius visionarius – Il cinema di Michele Soavi, annuncia il suo prossimo, esplosivo, progetto dal titolo Beyond the Beyond.

Si tratta di un horror crudele e visionario che intende omaggiare il cinema di Lucio Fulci e, in particolare, …e tu vivrai nel terrore! L’Aldilà. Il soggetto originale di Beyond the Beyond è stato scritto da Davide Pulici insieme allo stesso Lattanzi e a Federico M. Monti. La sceneggiatura, in fase di ultimazione, è a cura di Antonio Tentori.«Ho sempre amato la visionarietà del film di Fulci …e tu vivrai nel terrore! L’Aldilà – dice Lattanzi – e fondere il mio modo di fare cinema con un cult del passato mi entusiasma particolarmente. Sarà un’opera sfrenata, molto cattiva, un film da ‘cinture di sicurezza allacciate’. Ma sarà anche un film dove l’aspetto narrativo avrà il suo peso, amalgamandosi perfettamente con le atmosfere tipiche degli horror di quegli anni». Il cast artistico e tecnico di Beyond the Beyond verrà definito durante la pre-produzione, nei primi mesi del 2021.