Negli ultimi anni, l’attenzione all’ambiente è diventata una priorità per molti individui, aziende e organizzazioni governative; la crescente consapevolezza delle conseguenze del cambiamento climatico ha spinto la società a cercare soluzioni per ridurre l’impatto sul pianeta.

Tecnologia e TV a braccetto per uno stile di vita green

Uno dei settori che ha maggiormente contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica è quello della tecnologia. Le aziende hi-tech, infatti, stanno investendo sempre di più in soluzioni eco-sostenibili e in prodotti pensati per impattare meno sull’ambiente.

Ad esempio, alcune delle principali società di tecnologia al mondo, tra cui Apple, Google e Microsoft, hanno annunciato di avere l'obiettivo di diventare carbon-neutral entro il 2030: significa che queste aziende stanno investendo in tecnologie e processi produttivi che consentono di ridurre le emissioni di CO2 generate dalle proprie attività.

Ma non solo le grandi aziende stanno facendo la loro parte: anche le piccole imprese stanno cercando di ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti. Ad esempio, alcune società hanno sviluppato prodotti eco-friendly come custodie per smartphone in materiali biodegradabili o prodotti per la pulizia domestica senza sostanze chimiche nocive.

Anche il mondo dello spettacolo ha fatto la sua parte nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dell’ambiente. Le serie TV, ad esempio, stanno sempre più spesso affrontando temi legati all’ambiente e al cambiamento climatico. Un esempio è la serie Our Planet prodotta da Netflix, che ha lo scopo di educare gli spettatori sulla bellezza e la fragilità del nostro pianeta.

Tra le altre serie TV da non perdere, c’è Con i piedi per terra, una docuserie Netflix con protagonista Zac Efron dove vengono evidenziate le modalità per cambiare stile di vita fin da subito. Da non perdere poi il documentario dedicato a Greta Thumberg, l’attivista giovanissima che ha fatto tremare il mondo con le sue manifestazioni e i suoi discorsi pieni di speranza.

Non possiamo però dimenticare l’impatto positivo che ogni singolo individuo può avere sull’ambiente; anche i singoli cittadini possono contribuire a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività quotidiane. Ecco alcuni esempi.