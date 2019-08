Arriva al cinema il thriller Pop Black Posta

Prodotto e distribuito da Ahora! Film, arriva nelle sale cinematografiche il 22 Agosto 2019 il thriller/black comedy Pop Black Posta, diretto da Marco Pollini e co-sceneggiato dallo stesso insieme a Lucia Braccalenti e Luca Castagna.

Il lungometraggio, con protagonista la due volte vincitrice del David di Donatello Antonia Truppo, qui in inedite vesti di psicopatica, vede nel cast anche Annalisa Favetti, Stefano Ambrogi, Denny Mendez, Enzo Garramone, Pino Ammendola, Alessandro Bressanello, Hassani Shapi, Aaron T. Maccarthy, Luca Lobina, Noemi Cognigni e Luca Romano. La colonna sonora del film è stata curata dal compositore Marco Werba che ha registrato i brani con l’orchestra sinfonica della Bulgaria.

Pop Black Posta è ambientato in un luogo piuttosto inusuale: un ufficio postale. L’ufficio postale è diventato, infatti, negli ultimi anni, un luogo stravagante, caratterizzato nell’immaginario collettivo da un servizio poco accurato, da lungaggini burocratiche, file interminabili, macchinari obsoleti, personale frustrato e, non ultimo, a rischio di rapine. All’interno del film viene ricreato questo luogo immaginario, ma non lontano dalla realtà e caratterizzato da un’atmosfera claustrofobica e decisamente sopra le righe.

Sinossi: Alessia (Antonia Truppo) è un’impiegata di una piccola posta di provincia che, in un giorno qualunque, prende in ostaggio cinque persone e le obbliga a confessare vari crimini commessi.

I cinque, un pastore di una chiesa evangelica (Hassani Shapi), una latinoamericana (Denny Mendez), un ragazzo del Sudan (Aaron T. Maccarthy), una bionda elegante (Annalisa Favetti) e un signore grasso apparentemente tecnologico (Alessandro Bressanello), dovranno difendersi da loro stessi e dagli errori compiuti, cercando di sopravvivere e di compiacere Alessia, che, nella sua follia, è pronta ad ucciderli per vendicare il suo passato.

Qui, l’elenco delle sale in cui il film verrà proiettato:

Roma: Nuovo Cinema Aquila (dal 21 al 29 Agosto)

Napoli: Cinema La Perla

Verona Cinema Rivoli (Evento il 2 Settembre)

Isola della scala (VR): Cinema Capitan Bovo

Mantova: Cinecity (Evento 27 Agosto)

San Sepolcro: Cinema Dante (Evento 27 – 28 Agosto)

Treviso: Multisala Corso (dal 23 al 28 Agosto)

Chiavari: Cinema Mignon

Cagliari Samassi: Cinema Italia

UCI Cinemas Meridiana (BO): dal 22 al 28 Agosto

UCI Cinemas Fiumara (GE): dal 22 al 28 Agosto

UCI Cinemas Bicocca (MI): dal 22 al 28 Agosto

UCI Cinemas Pioltello (MI): dal 22 al 28 Agosto

UCI Cinemas Marcianise (NA): dal 22 al 28 Agosto

UCI Cinemas Napoli Casoria: dal 22 al 28 Agosto

UCI Cinemas San Giovanni Lupatoto (VR): dal 22 al 28 Agosto

Di seguito alcuni Partner che hanno collaborato al film Pop Black Posta: Phonopress, Finstal , SicurItalia, Vimar, Signor Peperoncino, Zorzi, Leader Form/Extreme printing, Residence All’Adige, Agec, Verona Film Commission, Fondazione Arena di Verona, Mibac, Regione Veneto, Comune di Verona, Regione Lazio, Reel One, Sud Sound Studios.