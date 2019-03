Apulia Horror International Film Festival (AHIFF) è un grande evento dedicato al cinema horror e thriller internazionale. Una competizione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo grazie alla piattaforma FilmFreeway, masterclass, workshop, contest, esposizioni e mostre permanenti, proiezioni di opere fuori concorso e anteprime nazionali. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Girasud Film di Gallipoli (Le) vede come direttori artistici i filmmaker Francesco Corchia (Nessuna risposta) e Andrea Cavalera (Veronica) e si terrà dal 3 al 5 giugno presso la sala G. Bertolucci del Cineporto di Lecce con una serie di eventi “off” e poi dal 7 al 9 giugno a Gallipoli tra il Teatro Schipa e la Galleria dei due mari. Tra gli ospiti attesi anche Davide Pulici che assegnerà insieme a Roberto Silvestri il Premio della Critica e terrà un incontro speciale per festeggiare i 25 anni di vita editoriale della rivista Nocturno. Altri ospiti attesi sono il regista Luigi Pastore (Come una crisalide, A violent shit) e il regista e creatore di effetti speciali Sergio Stivaletti. Non mancheranno sorprese e altri ospiti per ora top secret. Lo staff dell’organizzazione è composto anche da Andrea Carrozza, Gabriele Sebaste, dall’associazione Ra.Ne. – Rainbow Network, Gianmarco Caniglia, Miriam Imbrogno e Ilaria Della Ducata. Per tenervi informati, visitate la pagina Facebook ufficiale del Festival e il sito internet www.apuliahorror.it. Soprattutto: inviate i vostri cortometraggi. C’è tempo fino al 30 aprile!